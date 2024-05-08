Также глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова упомянула, что коллегия Верховного суда уже вынесла решение по Атазову.

Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша в 2022 году, победив на повторных выборах по Свердловскому округу. Однако в марте 2024 года cначала Админсуд Бишкека, а позже Бишкекский горсуд и Верховный суд лишили Атазова депутатского мандата. Вместо него суды обязали ЦИК признать депутатом Абдурахманхаджи Муртазалиева.

Атазов не раз говорил об усилившемся давлении на депутатов ЖК. Кроме того, он обвинял генпрокурора Курманкула Зулушева в давлении на судей и лишении его мандата.

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