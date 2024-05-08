В соцсетях распространился видеоролик со слитками, похожими на золото. В нем неизвестный мужчина за кадром упоминает некоего «Сабыр ава» и говорит, что слитки золота «сейчас отправляются».

Журналист Болот Темиров предположил, что речь идет о брате президента Сабыре Жапарове и заявил, что золото, возможно, вывезли на Кипр. В ГКНБ же назвали видеоролик фейком, а замглавы Кабмина Эдиль Байсалов обвинил Темирова в провокации.

«Сабыр ава»

Вероятно, видеоролик опубликовали в соцсетях 7 мая. На кадрах видны слитки, похожие на золото, которые упакованы в черные ящики, обмотанные пленкой.

«Ассалому алейкум! Шеф, ребята принесли груз. Сам лично проверил и принял. Буюрса, все на месте. Сабыр ава, по партии еще нет информации, но это сейчас отправляем (показывает указательным пальцем на один из ящиков со слитками — прим.ред.)», — говорит мужчина на видео.

Видеороликом на своей странице в фейсбуке поделился и пользователь Асхат Осмонов. Ранее он публиковал письмо, которое якобы написано экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в СИЗО. В нем тот сознается, что давал $3 млн активисту Мелису Аспекову и Садыру Жапарову. Тогда в Администрации президента назвали письмо фейковым.

«Откуда это золото? Кто дает отчет? Кто шеф? Кто такой Сабыр ава? И куда отправляют?» — написал Осмонов 7 мая.

Затем журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал короткое видео на эту тему. Он заметил, что на ящиках со слитками указаны дата 02.07.23, количество слитков и буквы IKU LCA. Темиров предположил, что это обозначение аэропортов в Тамчы и Кипре.

«Действительно, такой рейс 2 июля был. Частный самолет мальтийской авиакомпании вылетел из аэропорта Тамчы в 15:41 по Бишкеку и через пять часов приземлился на Кипре», — сообщил журналист, намекнув, что этим рейсом, возможно, вывезли золото из страны.

Реакция властей

На видеоролик и предположения Темирова отреагировали Госкомитет нацбезопасности, администрация президента и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.

В ГКНБ, комментируя видео, заявили, что информация в нем «не соответствует действительности» и призвали «воздержаться от распространения провокационных инсинуаций по этому факту», а также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.



Также в спецслужбе утверждают, что к подготовке «провокационного видеоролика причастны отдельные граждане КР, находящиеся за пределами страны, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений».

Там уверены, что некие «деструктивные силы» ведут в соцсетях «целенаправленную информационную работу», чтобы дискредитировать власть и создать ей плохой имидж.

Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что видео смонтировано и на нем изображены ненастоящие слитки золота. По его словам, Асхат Осмонов «периодически распространяет ложь», находясь в США.

«Золото тяжелое, как коробка из бумаги может выдержать?!» — написал Орунбеков. При этом определить по опубликованному видео, что коробки со слитками сделаны «из бумаги», невозможно — у них толстые стенки из материала черного цвета.

Байсалов же прямо обвинил Темирова в изготовлении этого видеоролика, назвав его «жалким провокатором, единственной целью которого являются смута, раздрай и разруха».

«Он узнал, что летом какого-то года из Тамчы в Кипр летел чартерный рейс и снял это фейковое видео с парочкой других предателей-дураков. […] Он говорит, что “ролик разлетелся по соцсетям”, и при этом за час он сделал лже-расследование и выложил этот шедевр на YouTube. Они сами сняли фейк!» — заявил замглавы Кабмина на своей странице в фейсбуке.

Затем Байсалов привел несколько аргументов в пользу того, что на видео изображены не слитки золота.

«Золото очень тяжелое. Каждый слиток по 12,4 кг. Если поверить этим [снявшим видео] дуракам, то в одной коробке 31 слиток — это 384 кг. Все вместе полторы тонны! Представьте! Если их положить в коробки, то кто их сможет поднять?» — написал он. (Коробки на видео при этом стоят на деревянных транспортных поддонах, предназначенных для транспортировки нестандартных грузов спецтехникой.)

Помимо этого, чиновник обратил внимание, что слитки на видео не промаркированы, а кыргызское золото 999.9 пробы «просто сияет», чего не видно в опубликованном ролике.

«В-третьих, если ты перевозишь это золото на специальном частном самолете, то зачем тебе как на почте писать дату, маршрут, да еще и не снаружи коробки, а под крышку! Написавшие так — идиоты. Думают, что мы дураки?», — возмутился замглавы Кабмина.

Чиновник утверждает, что все государственное золото «на месте», и из него не украли и не продали ни одного грамма.

Фото на вес золота

Это не первый скандал с золотом, в котором упоминается брат президента Сабыр Жапаров. В 2022 году в соцсетях распространилась его фотография, на которой он держит в руках слитки золота. Это произошло на фоне засекречивания информации о продаже в неизвестную страну свыше 19 тонн золота стоимостью более $1млрд.

Тогда президент Садыр Жапаров сообщил, что фото его брата было сделано в 2021 году в Турции, куда его пригласили «турецкие братья». По данным издания «ПолитКлиника», Сабыр Жапаров позировал в помещении турецкого аффинажного завода Ahlatci Metal Rafineri.

Глава государства тогда призвал «не делать из этого трагедию» и отмечал, что это «обычная практика», когда инвестор выходит на родственника президента. При этом Жапаров тогда сообщил, что ни Турции, ни частным организациям не продавали «ни грамма золота».