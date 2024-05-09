Правозащитница Азиза Абдирасулова в соцсетях сообщила, что находящийся в СИЗО-1 активист Мелис Аспеков нуждается в госпитализации.

«У Аспекова коронарная болезнь сердца, после аортокоронарного шунтирования он постоянно живет на таблетках. По заключениям медиков, если у него появятся боли в сердце, то ему срочно надо сделать стентирование в течение шести месяцев. 7 мая у него болело сердце. В СИЗО вызвали скорую помощь. Врачи поставили диагноз «нестабильная стенокардия (предынфарктное состояние)» и сказали, что нужно срочно госпитализировать», — написала она.

По ее словам, СИН отказала в госпитализации Аспекова, а сам активист не сообщил семье о своем состоянии. Затем 8 мая ему снова стало плохо, и его увезли в СИЗО, где начальник изолятора сообщил, что состояние Аспекова удовлетворительное.

«О том, что он в угрожающем состоянии, я узнала после того, как адвокат зашел к нему и проверил его состояние», — написала Абдирасулова и попросила Минюст, омбудсмена и директора НЦПП помочь с госпитализацией активиста.

Дела Аспекова

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. В мае 2021 года Аспеков заявил, что Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата, депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в Фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали иск в суд о защите чести и достоинства на миллион сомов. Аламединский районный суд вернул иск, поскольку он был написан не на кыргызском языке.

В марте 2022 года Первомайский райсуд столицы приговорил Аспекова к семи годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство, но уже в мае 2023 года активиста освободили из колонии по амнистии.

Однако активиста вновь задержали в сентябре 2023 года уже по делу о приготовлении массовых беспорядков. В марте 2024 года суд приговорили Аспекова к семи годам лишения свободы по делу о приготовлении массовых беспорядков.