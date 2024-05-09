Первомайский райсуд Бишкека 8 мая вынес решение об оправдании экс-начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева по делу о халатности. Об этом сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

«Первомайский суд под председательством судьи Уметалиевой оправдал его, мотивировав тем, что нет доказательств того, что он должен был это сделать», — сказал он.

Токтакунов напомнил, что матери погибшей Айзады Канатбековой с большими усилиями удалось добиться предъявления обвинения в преступной халатности Матмусаеву, «который, зная о насильственном похищении, не ввел план «Перехват»».

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля 2021 года в 5 часов утра. Через два дня были найдены тела Айзады и ее похитителя Замирбека Тензызбаева. Уголовное дело по факту смерти девушки позже было закрыто, поскольку напавший на нее Тензызбаев покончил жизнь самоубийством. А пятеро причастных к ее краже были приговорены к 6,5-7 годам лишения свободы.