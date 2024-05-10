Как сообщают в организации, в рамках глобальной компании «Марафон писем» 2023 года удалось собрать 405 204 подписи в поддержку Карасартовой со всего мира.

«Число подписей, собранных в поддержку Риты, – это свидетельство глобальной поддержки и солидарности с Ритой и другими активистами, журналистами и правозащитниками, пострадавшими от политических репрессий в Кыргызстане», — заявила Мейзи Вайхердинг, исследовательница Amnesty International по Центральной Азии.

Собранные подписи уже передали властям Кыргызстана.

Фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали в октябре 2022 года по обвинению в «подготовке к организации массовых беспорядков». Все они открыто критиковали передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища. Рита Карасартова провела в СИЗО больше 6 месяцев прежде, чем ее отпустили под домашний арест.

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