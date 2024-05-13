Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев запретил сотрудникам муниципалитета и другим муниципальным служащим пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам. В эти дни они будут пользоваться только общественным транспортом.

В столичном муниципалитете рассказали, что вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в городе.

В мэрии считают, что запрет позволит снизить загруженность дорог и сократит пробки.

«Также [запрет] будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт. Это, в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу», — отметили в мэрии.

Также согласно распоряжению мэра, муниципальные служащие будут во время поездки в общественном транспорте мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способа оплаты.