В Астане завершился, пожалуй, самый громкий процесс страны по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязаниях и жестоком убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой.

На заседании 13 мая суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Как пояснила судья, экс-министр признан виновным «в совершении истязаний и умышленном убийстве Нукеновой, совершенном с особой жестокостью».

Сообщается, что суд признал в действиях Бишимбаева опасный рецидив преступления. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал двоюродного брата Бишимбаева, Бахытжана Байжанова виновным в укрывательстве преступления и приговорил к четырем годам лишениям свободы. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Вину Байжанов не признал.

6 мая экс-министр выступил с последним словом в суде. Свою вину он частично признал, но не в умышленном убийстве. Бишимбаев утверждает, что Нукенова в «нетрезвом состоянии проявляла агрессию», чем и «спровоцировала драку». Однако ранее в Сети распространились видео, на которых Бишимбаев наносил жестокие удары женщине.

Убийство Салтанат

Об убийстве Салтанат Нукеновой стало известно в ноябре 2023 года.

По данным следствия, 8 ноября Бишимбаев и Нукенова поздно вечером заняли одну из VIP-кабинок ресторана Bau. Между ними разгорелся конфликт, в результате которого экс-министр избил до смерти свою супругу.

По версии обвинения, Бишимбаев был сильно ревнивым, контролировал Нукенову, запрещал ей работать и «систематически избивал ее». Сам Бишимбаев в ходе процесса признал вину в нанесении побоев.

Дело Бишимбаева стало резонансным. За процессом на протяжении нескольких месяцев следили граждане многих стран. В поддержку Нукеновой во многих городах прошли акции протеста. А 15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о бытовом насилии.

Бишимбаев возглавлял Минэкономики Казахстана в течение нескольких месяцев в 2016 году. В 2018-м он получил десять лет лишения свободы по обвинению в коррупции, однако уже через полтора года вышел по УДО.