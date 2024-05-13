В Службе исполнения наказаний прокомментировали фотографии руководительницы проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы с синяками на теле. Накануне эти снимки опубликовал муж Тажибек кызы, журналист Болот Темиров, заявив, что синяки появились на теле его супруги после избиения сотрудниками СИЗО 5 апреля.

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В СИН заявили, что факт избиения Тажибек кызы «не соответствует действительности». По информации ведомства, в тот день, 5 апреля, было вынесено решение о переводе одной из обвиняемых из камеры, где находится Тажибек кызы, в другую камеру.

Однако, как утверждают в СИН, обвиняемые отказались выполнять требования сотрудников СИЗО и «Тажибек кызы вместе с другими обвиняемыми начали призывать к протестам и неповиновению других заключенных-женщин».

«Данный факт зарегистрирован. При медосмотре у Тажибек кызы зафиксированы покраснения на руках и запястьях, которые, как было установлено служебным расследованием, были нанесены ей сокамерницами по ее же просьбе с целью инсценировки побоев и жестокого обращения. В действительности же со стороны сотрудников учреждения никакого физического насилия или оказания психологического давления в отношении обвиняемой не было», — заявили в СИН.

6 апреля Темиров писал о том, что сотрудники СИЗО 5 апреля избили его жену и ее сокамерниц. Наличие синяков на теле Тажибек кызы подтвердили сотрудники Института омбудсмена, которые посетили ее после сообщений об избиении.

В СИН тогда в ответ заявили, что никакого избиения не было и сотрудники СИЗО не имеют права бить заключенных. В ведомстве предположили, что синяки на теле могли появится, когда Тажибек кызы и ее сокамерница оказывали сопротивление сотрудникам СИН.

«Высказывается предположение, что в это время они могли ударить о кровати и стены, из-за чего на теле остались следы. Но никакого избиения не было, сотрудники СИЗО не то, что бить, даже замахиваться не имеют права. Так как во всех камерах имеется видеонаблюдение», – заявила тогда пресс-секретарь ведомства Ызаат Тургунбаева.

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live арестовали январе 2024 года. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО все еще остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.