«В зале суда прозвучало, что Бишимбаев очернял потерпевшую Салтанат. Но у Куандыка не осталось другого выхода: либо он признается в одном из самых тяжелых преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе, что означает для Куандыка положить голову на плаху. Либо рассказывать на суде правду и ничего, кроме правды. В том числе и о Салтанат», – объясняла линию защиты на прениях сторон адвокат Рамазанова.

Она и ее коллеги настаивали на том, что благодаря Бишимбаеву девушка жила пусть и недолго, но весьма благополучной жизнью. Рамазанова и вовсе выдала вот такой удивительный в своей неэтичности пассаж:

«Большинство фотографий уверенной в себе, счастливой и финансово независимой Салтанат в изысканной одежде и украшениях — это результат любви и заботы Куандыка. Она впервые в жизни надела белое национальное платье, ведь никто из поклонников и мужчин Салтанат не предложил ей руку и сердце. Но семейную жизнь она начала с обмана, который стал камнем преткновения и обернулся трагедией 9 ноября».

Бишимбаев ревновал Салтанат не к настоящему, а к прошлому – по его словам, уже после замужества она призналась в том, что несколько лет назад встречалась с известным бизнесменом Раимбеком Баталовым. Бишимбаев воспринял это как обман, после этого признания «ему было стыдно перед этим человеком». Тема причины стыда так и не была раскрыта – результаты психологической экспертизы обвиняемого решили не озвучивать в суде, чтобы не вызвать предубеждение у присяжных. Однако на прениях сторон адвокат Игорь Вранчев утверждал, что у бывшего министра синдром Отелло – маниакальной ревности, — при том, что сам Бишимбаев изменял своей супруге.

Раимбеку Баталову, чье имя Бишимбаев назвал в суде, пришлось записать видео с опровержением того, что он встречался с Салтанат Нукеновой.

В целом в первые дни суда было ощущение, что процесс контролирует не судья Айжан Кульбаева, а адвокаты Бишимбаева: они выбрали тактику «лучшая защита – это нападение», пытались убрать из дела записи с камер наблюдения в ресторане, утверждая, что они получены в обход процедур, намекали на то, что у отца Салтанат Нукеновой были психические проблемы – потерпевшая сторона была к этому готова и предоставила соответствующую справку, опровергающую эти домыслы.

Адвокаты Бишимбаева говорили о том, что следователь мог подделать скрины переписки между Нукеновой и ее подругой Аидой Ахмединой, в которых убитая называет Бишимбаева монстром и рассказывает о том, что он попросил снять ее интимное видео, без которого не отпускал ее – поскольку у семьи Нукеновых были фото с побоями, которые наносил Салтанат гражданский супруг, он считал, что такое интимное видео обезопасит его в будущем от шантажа.

В один из дней защитник Бишимбаева Газымжанов раздал всем присутствующим, в том числе, присяжным, фото со скринами переписки с Салтанат, а потом признался, что он сам их подделал для наглядной демонстрации того, что подделка возможна. Судья этот перформанс не оценила.

Позже судья взяла процесс в свои руки, но в целом не покидало ощущение затянутости, постоянного повторения уже пройденного: так Бишимбаев много раз повторял о том, как тяжело ему было жить с Салтанат, как он “эскалировался”, а адвокаты бесконечно препирались по любому поводу.

К гадалке не ходи

Одним из неожиданных поворотов на суде стало магическое мышление бывшего министра нацэкономики.

Когда Нукенова умирала, Байжанов предложил Бишимбаеву вызвать скорую, но вместо этого бывший чиновник позвонил ясновидящей из Шымкента и попросил ее «посмотреть что с Салтанат». По его словам, она ответила, что все нормально, она устала, девушке нужно просто проспаться. И Бишимбаев на этом успокоился. Он встретился с блогеркой Гульнарой Насырбековой в соседней вип кабинке, пил шампанское.

Сама гадалка в суде заявила, что на звонок Бишимбаева, который, как она утверждает, «был пьян», она ответила, что ему нужно позвонить в скорую. По ее словам, Бишимбаев звонил ей так много раз, что она уже перестала брать трубку.

Во время допроса ясновидящей было два ярких момента: лицо и поза Бишимбаева, который, кажется, разочаровался в картах таро, и эмоциональные вопросы его адвокатки Назкен Кусаиновой – судья пару раз прерывала её, прося перестать кричать на свидетельницу и не оказывать на нее давление. Кажется, что Кусаинову больше всего расстроило, что когда Бишимбаев позвонил гадалке, она не стала раскладывать карты, что тянуло на некачественное оказание услуг. Судья в свою очередь пыталась выяснить у ясновидящей, обладает ли она какими-то способностями, на что та ответила, что у каждого из нас есть что-то такое.

Как оказалось, до этого с ясновидящей экс-министр нацэкономики советовался по бизнесу: куда вкладывать деньги, уточнял у нее, когда отдадут долги и т.д. При этом в своих показаниях Бишимбаев пытался предстать как истинный мусульманин: держит оразу и дважды проводил неке с Салтанат. Кстати, законом запрещен этот обряд, если брак не зарегистрирован официально. В итоге во время суда сделали внушение священнослужителю, проводившему неке.

Днем 9 ноября Байжанов, начинавший подозревать что-то неладное, позвонил своему знакомому врачу-неонатологу, тот посоветовал вызвать скорую. Дальше показания расходятся, но в итоге никто никуда не позвонил (если не считать продолжавшихся звонков к гадалке), а был куплен нашатырный спирт, который не помог привести Салтанат в чувство. Однако это Бишимбаева не обеспокоило.

Битва экспертиз

Поворотным моментом на судебном процессе стало выступление медицинского эксперта Тахира Халимназарова 9 апреля. Он принес в суд манекен головы, на котором маркером нанес повреждения, полученные Салтанат в ночь с 8 на 9 ноября. Его заключение свидетельствовало о том, что Нукенова не могла получить такие увечья от падения об унитаз: «Чтобы появился оскольчатый перелом носа, нужно ударить человека об унитаз», – уточнил он в суде.

Кроме того, Халимназаров заявил, что наносились удары по голове, а также есть признаки «сдавливания шеи». Судья Айжан Кульбаева уточнила у эксперта, если бы черепно-мозговой травмы не было бы, могла бы Нукенова скончаться, потому что была задушена? Он ответил утвердительно.

Сторона защиты подготовилась к выступлению Халимназарова и заявила, что она обратилась к российским экспертам из института имени Пирогова и одному казахстанскому, которые на основе предоставленных документов о вскрытии тела дали несколько иной расклад. Например, говорилось, что субдуральная гематома Нукеновой «могла быть обусловлена локальным патологическим состоянием кровеносных сосудов оболочек головного мозга». Но судья отказалась приобщать эти документы, хотя и разрешила озвучить их выводы.

Выяснилась чехарда с датами заключения у казахстанского эксперта, а что касается российских экспертов, то там произошел еще более неожиданный поворот: так эксперт Эдуард Туманов анализировал фотографии из Бучи и говорил о том, что это инсценировка. Так же он давал заключение о том, что сбитый полицейским шестилетний мальчик был пьян. Второй эксперт Евгений Кильдюшев был со скандалом уволен из Бюро судебно-медицинской экспертизы. Нужно было очень постараться найти экспертов с такой неоднозначной репутацией.

Впрочем, в своем последнем слове Бишимбаев прошелся и по Халимназарову – сказав, что о нем в своих материалах «писали» и Козачков и покойный Бендицкий.

Российские интервьюеры

Кроме российских судмедэкспертов, были привлечены и российские блогеры. Так неожиданно в зале суда совсем ненадолго появилась сначала Ксения Собчак, а затем Наталья Грейс, которую быстро попросили выйти.

Как оказалось позже, Собчак сняла репортаж о деле Бишимбаева и в целом о домашнем насилии в Казахстане, за три дня он набрал 6,5 млн просмотров.

Грейс записала интервью с родителями Бишимбаева, обвиняла препарат Атаракс, который Бишимбаев без рецепта давал Нукеновой, говорила, что нужно изучать мозг обвиняемого, вспоминала ученого Роберта Сапольски, часто защищающего преступников в суде, а в конце зачитала стих собственного сочинения «Отпусти меня, боль», который очень скоро стал вирусным. Комментарии к этому выпуску были отключены. Выпуск посмотрели 830 тысяч человек. Незадолго до вынесения приговора суда Грейс записала еще одно видео, где жаловалась на хейт и говорила, что рисковала жизнью в Астане.

Суд практически сразу же вышел за пределы Казахстана. Тому, возможно, способствовала единая для постсоветских стран проблема домашнего насилия. В социальных сетях появилась масса видео, в которых психологи и другие специалисты обсуждали, психопат ли обвиняемый, были ли у него другие жертвы, как он воздействует на публику, разбиралась его речь, интонации и т.д. Специалисты по физиогномике анализировали показания свидетелей – особенно досталось «этичному вегану» Насырбековой, с которой Бишимбаев днем 9 ноября сидел в випе. Она утверждала, что мало знала его, даже не представляла, что он женат, но они полтора часа о чем-то все же проговорили. А после она прислала Бишимбаеву загадочное сообщение «Ты пахнешь розами». Насырбекова объясняла, что отправляла это другому человеку, в сети же стала популярна версия, что это сообщение связано с идиомой Come up/out smelling like roses, что означает выйти сухим из воды.

12 неожиданных видео

Адвокаты подсудимого пытались отвести от него статью об истязаниях. «Разве три эпизода за год – это систематическое истязание?» – уточнял защитник подсудимого Газымжанов на прениях сторон.

Бишимбаев утверждал, что в ночь с 8 на 9 ноября не бил Нукенову вне камер. Он все время обещал предоставить свой телефон для судебного исследования: айфон побывал даже в пятом отделении КНБ, но там его не смогли вскрыть.

В момент, когда Бишимбаев должен был в суде сообщить свой пароль, он пошел на попятную: в целях безопасности он хотел, чтобы пароль знал только его адвокат. Судья отвергла такое предложение — в этом случае телефон не мог фигурировать в материалах дела. В итоге через день раздумий Бишимбаев все же решился поделиться паролем с прокурором. Поскольку до этого Бишимбаев и его адвокаты неоднократно говорили, что не доверяют следствию, прокурор попросил судью исследовать телефон обвиняемого.

Судья Айжан Кульбаева ввела пароль и нашла в телефоне 12 видео, снятых Бишимбаевым в ту ночь, когда он убил Нукенову.

Это были короткие видео, на которых он 175 раз требовал от Салтанат признаться, что у нее были отношения с Баталовым. Требовал матом, она в ответ клялась, что этого не было – клялась жизнью своих нерожденных детей, своих близких, в какой-то момент от потребовал от нее, чтобы она поклялась своей маткой. В самом конце измученная Салтанат тихим голосом призналась: да, было…

Она говорила ему, что у нее болит голова, просила отпустить ее в туалет, он в ответ заставлял ее голую ползать по полу и что-то искать, обзывал.

У нее в руках была рубашка в крови, она показывала ее Куандыку и говорила: «Это будет доказательство, ты сядешь на 10 лет» (по свидетельству адвоката Дамира Ишмаметова). Эту рубашку следствие так и не нашло. Бишимбаев утверждал, что это была его рубашка и ею Салтанат вытирала лицо.

Судья Кульбаева посоветовала брату Нукеновой не смотреть эти видео, но он не внял её совету и плакал все время просмотра.

Бишимбаев, забывший, что снимал эти видео, начал объяснять суду, что это не его видео, что их кто-то ему подкинул. Впрочем, через час он признал, что «видимо, это снимал я».

Он не помнил видео, но почему-то в своих показаниях всегда помнил, что не бил Салтанат по голове. Как отвечал он адвокату Жанне Уразбаховой на ее вопрос о том, бил ли он Салтанат по голове: «Ну я по лицу наносил удары». «А где лицо по-вашему расположено анатомически?» И Бишимбаев продолжал спорить, что лицо – не часть головы.

Судья спрашивала его, откуда на столе вип комнаты клок волос Салтанат, Бишимбаев отвечал, что он просто погладил ее по голове.

Не менее циничной оказалась обнаруженная переписка в телефоне Бишимбаева. В момент, когда его супруга умирала, он писал девушке, которая была записана в контактах как «Юлия Супер», договаривался о встрече с ней, звонил в баню.

Когда судья начала читать переписку с Юлией, Бишимбаев попросил остановиться, потому что «это личное». Видимо, личного не бывает только у мертвых.

Куда делись улики

Поскольку вся страна (да и многие говорящие на русском языке в мире) впервые смотрела суд в прямом эфире, то сразу много вопросов возникло относительно качества следствия: куда делась рубашка Бишимбаева, почему в випе не было найдено отпечатков самой Салтанат, куда делся нашатырный спирт, – возможно ли что им Бишимбаев или Байжанов стерли все следы, зачем приезжала Насырбекова, тогда как ресторан был полностью закрыт – отказано было даже делегации России, сопровождавшей Путина во время его визита в Астану. Почему на видео на Салтанат одни сапоги, а в суде были продемонстрированы другие. Почему не вся переписка подруги Нукеновой была приобщена к делу – на суде Ахмедина зачитала новые сообщения, касающиеся отношений убитой и обвиняемого. Почему видео с камер наблюдения ресторана восстанавливал не сотрудник органов, а просто нанятый программист.

Более того, на суде Байжанов заявил, что Бишимбаев в СИЗО жил довольно свободной жизнью и они даже встречались в коридоре после отбоя.

Байжанов заявлял о том, что Бишимбаев давит на него и попросил рассадить их подальше в зале суда. Как выяснилось, Бишимбаев на своего дальнего родственника записал имущество – машину, тот же решил, что будет вполне справедливо отдать ее бывшей жене Бишимбаева Назым Кахарман, которая воспитывает их трех общих детей.Она с самого начала разбирательства выступила в поддержку семьи Нукеновых и заявила, что родители Бишимбаева отказались от внуков.