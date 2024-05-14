В Аламединском райсуде Чуйской области вынесли приговор писателю и публицисту Олжобаю Шакиру по делу о призывах к массовым беспорядкам.

На заседании 14 мая судья приговорил писателя к пяти годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Его признали писателя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 278 части 3 («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Сам писатель своей вины не признал. В своем последнем слове Олжобай Шакир сказал, что причиной его задержание стало его намерение провести онлайн акцию. По его словам, он хотел устроить онлайн митинг, чтобы призвать власти к диалогу.

«Я верю в то, что народ не будет равнодушен к моей судьбе. Я желаю народу мира и всего хорошего», — сказал писатель уже после оглашения приговора.

Адвокат писателя Акмат Алагушев сообщил, что они обжалуют решение Аламединского райсуда и подадут апелляцию в вышестоящую инстанцию. Само решение суда он назвал «незаконным».

До вынесения приговора Алагушев потребовал оправдать своего подзащитного, сообщив, что планирует обжаловать результаты экспертизы. Он попросил обнулить политологическую экспертизу, которую проводил Азамат Жанышбек уулу. По словам адвоката, он не состоит в реестре экспертов и вынес свое заключение за полчаса.

«Он также не опирался ни на какое исследование или документ», — подчеркнул Алагушев.

Адвокат призвал суд учесть во внимание заключение независимой экспертки Нуржан Нарынбаевой, которая после проведенной лингвистической экспертизы пришла к выводу, что высказываниях писателя нет призыва к массовым беспорядкам и смене власти.

Писатель и публицист Олжобай Шакир находится под стражей в СИЗО с августа 2023 года. Его задержали сотрудники ГКНБ по делу о призывах к массовым беспорядкам. По версии спецслужбы, писатель будучи активным пользователем соцсетей, периодически размещал на своих страницах в Фейсбук, TikTok и YouTube «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам».

Также в Госкомитете сообщали, что в ходе проведенной проверки было получено экспертное заключение о наличии в высказываниях писателя «призывов к совершению массовых беспорядков, а также призывов к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя».

Сам публицист говорил, что уголовное дело против него необоснованно и он не был согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

До своего задержания Олжобай Шакир на своей странице в Фейсбуке сообщил, что намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.