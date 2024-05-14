Президент Садыр Жапаров отменил приказ о назначении экс-премьер-министра Игоря Чудинова на должность генерального директора ОАО «Дирекция строящихся электрических станций». Об этом днем 14 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Также президент объявил замечание министру энергетики Таалайбеку Ибраеву за то, что его не проинформировали о назначении Чудинова главой «Дирекции строящихся электростанций».

И.о. обязанности гендиректора «Дирекции строящихся электростанций» глава Минэнерго назначил главного специалиста предприятия Равшанбека Касымова.

О том, что Чудинова назначили гендиректором ОАО «Дирекция строящихся электростанций» стало известно утром 14 мая.

«Дирекция строящихся электростанций» была создана Кабинетом министров в июле 2023 года вместо Нацэнергохолдинга из-за ее неэффективности. В феврале 2024 года Камбар-Атинскай ГЭС была передана в ведение Дирекции.

Игорь Чудинов был премьер-министром страны с 2007 по 2009 год во время правления Курманбека Бакиева. После апрельской революции 2010 года Чудинова арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В 2015 году Чудинов стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол». Однако спустя три года его лишили депутатского мандата из-за уголовного дела о незаконной трансформации земель.