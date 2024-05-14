Сто лет назад Ленин сменил власть в России под лозунгом «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Война, развязанная Путиным, тоже обостряет внутренние противоречия, причем не только классовые, но и национальные. В Российской империи начала ХХ века самым угнетенным классом были русские крестьяне средним возрастом 17 лет. Средний возраст коренного населения нынешней РФ — около 40 лет, а место крестьян столетней давности занимают внутренние и внешние мигранты. Они точно так же молоды, и их точно так же угнетают.

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10 мая в Петербурге упал в реку автобус, несколько пассажиров погибло. За рулем был уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов, недавно получивший российское гражданство. Как говорит его жена, накануне он вернулся домой около 2 часов ночи после 20-часовой смены. А в половину восьмого утра его разбудили и велели снова выйти на работу.

Курбонов за рулем не уснул: по его словам, у автобуса отказали тормоза. Это вполне вероятно, ранее нарушения в работе у компании-перевозчика находили 23 раза. Тем не менее, она получила от мэрии Петербурга семь госконтрактов на перевозку пассажиров до 2028 года. Компания принадлежит детям подруги спикера верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко.

Когда автобус утонул, Курбонов выбрался через лобовое стекло, стал вытаскивать через люк пассажиров и делать им искусственное дыхание. Казалось бы, надо говорить о бесчеловечной эксплуатации трудовых мигрантов, которой занимаются, фактически, первые лица России. Но вместо этого на Курбонова завели два уголовных дела, а националисты и Z-активисты бросились обвинять во всем арестованного водителя и искать в его действиях злой умысел. Этот хор силовиков и правых активистов ярко характеризует атмосферу межнациональных отношений в современной России.

Путинский национализм

21 апреля интернет облетело видео с избиением таджикской девочки в питерской школе. Кажется, оно не требует долгих объяснений. Циничный путинский режим с его культом силы скатился к откровенному фашизму. Школьников учат жизни вернувшиеся с фронта уголовники. В институтах штудируют философа Ильина, который поддерживал Гитлера. Из каждого утюга льется ненависть к непохожим — к тем, кто не ходит строем, не тех уважает, не так любит, не там живет. За любое «отклонение» заставляют публично извиняться, а чаще сажают в тюрьму. Шовинизм подростков на таком фоне не удивляет.

Но дело не только в войне — ксенофобия в России начала расти задолго до вторжения в Украину. В 90-е это было следствием общего одичания, травм от распада СССР, бегства русских из национальных республик, локальных конфликтов, предвоенного геноцида в Чечне. И, конечно, это было следствием травмы рыночных реформ, в ходе которых слишком многие представители титульной национальности сочли себя униженными, проигравшими, и стали искать виноватых.

На рубеже веков, когда к власти пришел Владимир Путин, у населения в России уже развился своего рода веймарский синдромЧто это?Веймарский синдром — по аналогии с Веймарской республикой в Германии в промежутке между двумя мировыми войнами — массовое реваншистское настроение в бывшей империи, не принявшей свое поражение и не признавшей его историческую неизбежность.. Искать громоотвод долго не пришлось: власть готовилась ко второй чеченской войне. Взрывы домов, теракты в метро и в Беслане. Все это рисовало врага в лице обобщенного исламского радикала, и шире — кавказца, азиата, мигранта.

Итогом стал невиданный триумф националистической партии «Родина» на выборах 2004 года, напугавший самих ее создателей. Ее лидер Дмитрий Рогозин появлялся на федеральных телеканалах с дикими даже по нынешним меркам антимигрантскими роликами «Очистим Москву от мусора!» Националисты проводили ежегодные «Русские марши» против мигрантов с Кавказа и Центральной Азии.

Выход ультраправых в большую политику был связан не только с массовой мигрантофобией и кавказофобией. Их вывел в политику Кремль. Напуганный цветными революциями в Грузии, Украине и Кыргызстане, он решил прикормить самых отмороженных националистов из околофутбольной среды, чтобы столкнуть их с либералами — и на их фоне подчеркнуть цивилизованность Путина.

Джинн вылетел из бутылки, обернувшись тысячами нападений и сотнями убийств на почве национальной ненависти. Банда Тесака в нулевых совершила не менее шести ритуальных убийств выходцев из Центральной Азии. Кровавые неонацисты из «НСО Север» совершили 27 убийств. «Белые волки» в день рождения Гитлера забили до смерти узбека-тракториста и выложили видео в интернет, а всего убили 11 человек. Их судили, но спустя два месяца судью по этому делу расстреляли боевики группировки БОРН, имевшей связь с Администрацией президента.

После массовых волнений националистов на Манежной площади и в Бирюлево, где собравшиеся требовали ужесточить миграционную политику, Кремль понял, что, убегая от одного майдана, он оказался перед лицом другого — националистического. К 2016 году спецслужбы ликвидировали около 200 организаций неонацистов общей численностью 10 тысяч человек. Нападения по этническому признаку пошли на спад. Но межэтническая напряженность никуда не делась.

Призрак резни

С началом войны российские власти охватила шизофрения. С одной стороны они привлекают больше мигрантов, потому что рабочих рук мало. С другой, пропаганда опять раздувает в обществе ксенофобию, а высокие чиновники — особенно после теракта в «Крокусе» — подыгрывают ей, заявляя о росте преступности со стороны мигрантов.

На самом деле преступность среди них намного ниже, чем в целом по России. Но масса «других» людей вокруг, их внешние отличия и культурный разрыв привлекают особое внимание к случаям агрессии со стороны мигрантов — а они тоже есть.

Вот, например, история в подмосковном Обнинске, созвучная избиению таджикской девочки. Трое старшеклассников-узбеков, гуляющих по школе с ножами, пытались изнасиловать ученицу 4-го класса, вступившихся за нее школьников избили до попадания в больницу. Учителя говорят, что парни плохо говорят по-русски, а их родители в ответ на жалобы предлагали учителям изучать узбекский.

Или происшествие в Ермолино Калужской области, где рабочие из Узбекистана пристали к несовершеннолетним девочкам. Когда 16-летний местный школьник за них заступился, 20-летний мигрант пырнул его ножом в сердце.

Мигрантофобия в России смешана с кавказофобией: местные жители часто не видят разницы между выходцами из Центральной Азии и Северного Кавказа. Особенно, когда слышат в свой адрес однотипные угрозы. «Придет время, мы будем вас всех, русских, бить!» — говорит старикам-пассажирам в московском автобусе молодой дагестанец. «Мы вас резать будем. И все, что ваше, станет наше», — слышат пенсионерки из Новосибирска от торговцев-мигрантов в ответ на просьбу убрать за собой во дворе многоэтажки.

Иногда подобные угрозы реализуются. В Кисловодске на русскую свадьбу ворвались кавказцы, которых никто не знал, стали целенаправленно оскорблять, бить и резать женщин, в том числе беременных. В севастопольском кафе дагестанцы зарезали директора строительной компании за отказ танцевать лезгинку. Из последнего: москвич вежливо попросил азербайджанца убрать «Камри» от подъезда, и был зарезан.

Резонанс от таких историй в России большой. Судя по комментариям в соцсетях, многие россияне считают, что пока их убивают на войне, их место «в тылу» занимают мигранты. И что это целенаправленная политика власти по «замещению населения» страны. Они не верят в способность и желание властей «навести порядок» и создают собственные «дружины», которые патрулируют места компактного проживания мигрантов. Возглавляют такие организации идейные националисты. Это чревато уже массовыми столкновениями.

Радикализмом по бесправию



Агрессия со стороны мигрантов — следствие их рабского положения в России, это признает даже известный своей мигрантофобией глава Следкома Бастрыкин. Да, приезжие могут получать не меньше местных, но больше половины мигрантов работает по 10 часов в день, а у 18% вообще нет выходных. Работодателям это позволяет снижать зарплаты россиян и удлинять рабочий день.

18 апреля в Петербурге умер во время смены 21-летний курьер Артык Орозалиев. Он работал 10 часов без отдыха и сердце не выдержало. При этом алгоритмы «Яндекс.Еды» умудрились оштрафовать даже мертвого парня за прогул. После этого случая казанский журналист устроился курьером и выяснил: чтобы заработать 3000 рублей за два дня, надо пройти пешком 50 километров. А водителя злополучного питерского автобуса Рахматшоха Курбонова — напомним — заставили выйти на работу после 20-часовой смены и 2,5 часов сна.

Говорить о «культурной интеграции» мигрантов в таких нечеловеческих условиях смешно. Им не то что интегрироваться, им поспать некогда.

Изоляция мигрантов ведет к созданию этнических гетто, которые растут в России по французской модели. Сначала в школах из-за плохого знания языка учениками падает качество образования. Потом местные забирают детей и покидают район. А затем дешевеющие квартиры выкупают новые мигранты. Так уже происходит в подмосковных Котельниках.

Отчуждение толкает мигрантов в сети исламских радикалов. Исследователь Шухрат Ганиев рассказывал как потерявший работу 19-летний узбек встретил в питерской мечети «новых братьев». Они пригласили его в другой молельный дом, предложили жилье, нашли новую работу. Единственное, о чем они его попросили — следовать их вере, в которой «молятся по-другому, чем в Узбекистане».

Салафитское братство помогает мигрантам пережить стигму, угнетение и несправедливость. А если они попадают за решетку, подпольные мечети сменяются тюремными джамаатами. Одобряемый государством ислам такого «социального сопровождения» не дает.

В итоге на улице российского города мигрант со специфической бородкой бьет местную девушку из-за «непристойных», по его мнению, беговых шорт. Или подрезает спортсменку на велосипеде машиной со словами «у нас девушки так не ходят».

Непрестижная русскость

Сливаться с россиянами в одно целое не спешат и мирно настроенные, далекие от религиозных сект мигранты. Потому что это попросту невыгодно.

«Если мигрант [приезжая в Россию] вливается в общину, то она оказывает ему реальную поддержку, — объясняет профессор ВШЭ Эдуард Понарин. — Земляки помогают найти работу, жилье, защищают в конфликтах с мигрантами из других республик, в случае неприятностей с властями помогают заплатить штраф или выкуп […] Аналогичная ситуация и с внутренними мигрантами, которые приезжают в большие города из кавказских республик РФ — они тоже рассчитывают в первую очередь на поддержку и защиту своей общины, своих родственников и земляков. Поэтому демонстративно чтят “закон гор”. А что получит мигрант, если он захочет стать обычным местным жителем?»



Помимо сомнительных выгод, ассимиляция в России еще и непрестижна. Россияне сами бедны, лишены прав и свобод, им ничего на их родине не принадлежит. Отчасти агрессия местных жителей в адрес мигрантов тоже связана с их рабским положением.

Пропаганда пытается создать впечатление, что «русскость», в которую следует вступать мигрантам — это самозабвенное служение государству, которое «не просило вас рожать». В какой-то степени так и есть: исследователи считают русскую идентичность имперским продуктом. Русские не создают диаспор и быстро ассимилируются за границей, вне государства их идентичность быстро размывается.

Но опросы показывают, что половина россиян ставит личные интересы выше «интересов страны», понимаемых как интересы верхушки. А сама верхушка не идет за них под пули, посылая на войну простых людей. Которые, как цинично заявил Путин матерям погибших, все равно бы «от водки» умерли.

Ну и зачем этот мазохистский культ империи трудягам из Центральной Азии, приехавшим заработать денег? Они приехали жить, а не умирать. Их вполне устраивает собственная идентичность.

В ожидании бурь

Сто лет назад Ленин с успехом превратил империалистическую войну в гражданскую. Захватническая война Путина в Украине тоже обостряет противоречия внутри РФ и может привести к большому конфликту. Но уже скорее национальному, чем социальному, потому что ее демография сильно изменилась.



В начале ХХ века самым угнетенным классом в России были крестьяне, среди которых преобладали мужчины в возрасте около 17 лет. Сегодня среди россиян преобладают женщины, средний возраст коренного населения 40 лет. А место крестьян столетней давности заняли внутренние и внешние мигранты: они примерно так же молоды и так же угнетены.



Триггером масштабного конфликта может стать что угодно: от очередного теракта, в котором обвинят всех мигрантов без разбора, до межэтнических столкновений молодежи. В регионах России они вспыхивают чуть ли не ежедневно и разрастаются как степной пожар.

С весны 2023 года исследователи «Совы» вновь фиксируют в России рост насилия по национальному признаку. В лицо пострадавшим распыляют газовые баллончики, прокалывают шины, бьют стекла, портят товар в ларьках. Регионы России, один за другим, запрещают мигрантам работать в такси, на стройках, в общепите и тому подобном. Центральной Азии это не сулит ничего хорошего: другого направления массовой миграции у ее жителей нет.



Пока путинская система кажется устойчивой. Но нападение на Украину показывает, что хозяин Кремля потерял связь с реальностью и готов принимать самоубийственные решения. Например, сейчас РФ массово отказывает во въезде таджикам, но при этом завозит африканцев. Это напоминает тушение огня бензином. Вице-президент Конфедерации труда Олег Шеин считает, что это еще больше снизит среднюю зарплату в России, увеличит безработицу в Центральной Азии и разогреет религиозный экстремизм.