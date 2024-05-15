«В связи с этим говорить, что 20 мая будет снос 198 объектов, будет неправильным. Можно им установить более высокие налоги. Пускай за это ответят люди, которые сидели у власти и выдали участки», — подчеркнула она.

Свою коллегу поддержал Жалолидин Нурбаев. Он предложил объявить земельную амнистию в парке.

«Люди встревожены. У некоторых поднимается давление, нельзя играть с жизнями людей. Можно собраться и прийти к компромиссу. Вот, президент всем объявил земельную амнистию. Может и в этом парке так сделаем», — обратился Нурбаев к представителю Кабмина и президента в парламенте.

Накануне в мэрии Бишкека сообщили, что демонтаж и снос незаконных объектов на территории парка Ататюрк запланированы на 20 мая. Мэр столицы Айбек Джунушалиев поручил руководителям соответствующих служб подать исковые заявления в судебные органы.

12 апреля Джунушалиев подписал постановление о восстановлении границ парка Ататюрк в границах 1992 года. Власти города хотят вернуть под парк 43 га земли, а более сотни незаконно построенных объектов планируют снести.