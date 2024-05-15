Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) решили направить президенту предложение назначить досрочные выборы в Свердловском одномандатном округе. Такое решение они приняли на заседании 15 мая.

Ранее от этого округа был избран Шайлообек Атазов. Однако в марте-апреле этого года суды всех инстанций досрочно прекратили его депутатские полномочия.

Абдурахманхаджи Муртазалиев, выдвигавшийся в депутаты ЖК по Свердловскому одномандатному округу, уверен, что выборы незаконные, а мандат должен перейти ему. В интервью «Клоопу» он обвинил ЦИК в неисполнении решения судов.

Он напомнил, что 1 марта Админсуд Бишкека постановил, чтобы ЦИК признала его избранным депутатом ЖК от Свердловского округа. Позже это решение поддержал и Бишкекский горсуд. Затем 30 апреля Верховный суд отменил решение ЦИК от 2022 года об отмене регистрации кандидата в депутаты Муртазалиева. Также суд отменил постановления ЦИК, согласно которым итоги голосования по Муртазалиеву признаны недействительными.

«Верховный суд возобновил мою регистрацию [в качестве кандидата в депутаты]. Соответственно мои голоса возобновлены. На каком основании мне ЦИК не дает мандат? У меня голосов больше всех», — сказал он.

Муртазалиев считает, что в случае проведения выборы будут незаконными.

«Я считаю, что эти выборы будут нелегитимными и незаконными. Если президент подпишет, то это ответственность о законности этих выборов будет на ЦИК», — заявил он.

Повторные выборы по Свердловскому одномандатному округу прошли 27 февраля 2022 года. По первоначальному подсчету на выборах лидировал кандидат Абдурахманхаджи Муртазалиев, но его обвинили в подкупе голосов.

Тогда в МВД установили, что задержанные по подозрению в подкупе голосов граждане связаны с Муртазалиевым. В итоге депутатом стал Атазов, шедший вторым.