Кроме того, фонд Клуни отреагировал на информацию об избиении Тажибек кызы в СИЗО и от ее имени подал жалобу в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Организация также готовит отдельную жалобу от имени четырех журналистов, находящихся под стражей.

«Как показал необоснованный арест журналистов Temirov Live, при президенте Жапарове ситуация с защитой СМИ в Кыргызстане резко ухудшилась. Продолжение содержания Махабат и других журналистов под стражей не имеет под собой никаких оснований и в Международный день свободы печати лишь еще раз подтверждает наличие серьезных угроз для журналистов во всем мире», — заявили в организации.

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live задержали 16 января. 9 из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей все еще остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.