«После прибытия в Кыргызстан граждане проходят реабилитационные, теологические, педагогические мероприятия. После передаются в родственные семьи», — сказала она.

По официальным данным, с 2013 года в Сирию выехало около 800 кыргызстанцев, часть из которых женщины, родившие там детей позже. Часть этих женщин и детей смогли выжить. Их разместили по лагерям беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.

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