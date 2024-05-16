В результате проверки за нарушение миграционного законодательства уволили 400 иностранных студентов, которые в основном работали курьерами в службах доставки.

Также в ГКНБ 16 мая сообщили о выявлении 28 граждан Пакистана, которые незаконно шили брендовую одежду в швейных цехах. Выяснилось, что их визы были просроченные. Как сообщили в Госкомитете, иностранцев привлекут к административной ответственности.

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