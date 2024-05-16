Структуры ООН направили письмо властям Кыргызстана о давлении на независимые медиа в республике. Они упомянули кейсы изданий «Клооп», 24.kg и Temirov Live.

«Мы обеспокоены тем, что нападения на независимых журналистов и новостные агентства, похоже, стали прямым результатом их независимых журналистских расследований. Мы обеспокоены тем, что независимые СМИ и правозащитники переживают, что не смогут реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а ассоциации — выполнять свою законную работу без запугивания или репрессии», — сказали в организации.

Кроме того, в организации отметили, что волна обысков серьезно подрывает право на свободу слова в стране. В ООН призвали власти КР к полному уважению международных норм и стандартов, касающихся свободы выражения мнений.

Свобода слова в Кыргызстане

В начале мая международная организация «Репортеры без границ» опубликовала свой ежегодный «Индекс свободы мировой прессы» за 2024 год. Кыргызстан в нем расположился на 120-м месте среди 180 стран, что на две позиции выше, чем в предыдущем году. Также Кыргызстан остается лидером среди стран Центральной Азии по уровню свободы слова.

Однако Кыргызстан остается в группе стран, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как сложная. В RSF отмечают, что «независимые СМИ в стране столкнулись с новой волной давления».

Ярчайшими тому доказательствами служат выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, арест 11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live, иски против независимые медиа и запрет на проведение митингов.

Кроме того, президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон «иноагентах». По его мнению, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

Местные и международные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер. Они призывали власти Кыргызстана не принимать этот закон.