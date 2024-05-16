Проект постановления Кабинета министров, которым предлагается отменить запрет на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане, поступил в Жогорку Кенеш. Об этом говорится на сайте парламента.

Разработчики инициативы говорят, что запрет на добычу урана вводили для защиты здоровья населения и экологии, но его «применение усугубило отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом». В качестве примера приводятся пандемия COVID-19 и санкции против одного из крупнейших торговых партнеров КР России, наложенные на нее за полномасштабное вторжение в Украину.

«Ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020 – 2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. При условии строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении деятельности по добыче урана и тория в Кыргызстане, добыча и экспорт данных полезных ископаемых имеют потенциал стать важными составляющими экономики Кыргызстана», — заявили в Кабмине.

О том, что Кабмин предлагает отменить мораторий на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане стало известно в конце февраля. Для этого предлагается признать утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР», принятый в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

В середине февраля стало известно, что власти Кыргызстана сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол с залежами тория и урана. Об этом 19 февраля объявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

По словам главы государства, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».

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Фото на главной иллюстративное / RFE/RL.