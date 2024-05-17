Судебная коллегия Бишкекского горсуда 17 мая не стала рассматривать апелляционную жалобу «Клоопа» на решение Октябрьского райсуда столицы от 9 февраля. Тогда суд постановил ликвидировать одно из юрлиц «Клоопа» – общественный фонд «Клооп Медиа».

По словам юриста Нурбека Сыдыкова, горсуд сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.

«Тем не менее представители ОФ “Клоопа Медиа” указали на то, что своевременно подавали жалобу и она была возвращена. Мы считаем, что это было сделано необоснованно», — сказал он.

По его словам, судьи указали на то, что жалоба была направлена в Минюст по неверному адресу.

«То есть была допущена ошибка в одной цифре — вместо 32 написали 39 по Молодой Гвардии. Думаю по улице Молодой Гвардии только один Минюст. Несмотря на то, что после возврата жалобы “Клооп Медиа” сразу же подала вновь апелляционную жалобу горсуд отказал в восстановлении пропущенного срока. Заявленные ранее ходатайства [о вызове экспертов и другие] не удовлетворены, остались без рассмотрения», — рассказал юрист.



Сыдыков сообщил, что «Клооп Медиа» не согласен с решением горсуда и будет его обжаловать.

9 февраля Октябрьский райсуд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юрлиц «Клоопа», на том основании, что устав организации не распространяется на журналистскую деятельность.

На суде также выступили государственные эксперты-лингвисты, по оценке которых в публикациях «Клоопа» была «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Решение суда о ликвидации «Клооп Медиа» осудили ряд международных организаций, призвав отменить его.

Записи обоих заседаний суда, на которых государственные эксперты давали свои показания по иску о ликвидации «Клооп Медиа» можно посмотреть по ссылке тут по ссылке, а короткую версию здесь.

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