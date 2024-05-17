По его словам, когда Матраимов вышел из-под стражи в первый раз, ему поставили условие «не совершать криминальных действий, не грабить государство и не приближаться к таможне», и тот согласился.

«Полгода-год мы наблюдали, и они снова начали. Через свои кадры в Таможне начали красть еще больше. Они стали друзьями бандитов, в том числе иссык-кульского вора в законе Кольбаева. Вместе они угрожали бизнесменам. Мы вынуждены были принять меры. На шее Матраимова [сейчас] $200 млн. Это примерно 19-20 млрд сомов», — сказал он.

Также Ташиев заявил, что в госорганах еще остались люди, связанные с Матраимовым, и призвал горожанах сообщать о них.

Экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов сейчас находится под стражей. 27 марта его доставили из Азербайджана в Бишкек по делу о незаконном лишении свободы и отмыванию преступных доходов. В ГКНБ тогда заявили, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников Таможенной службы и госдеятелей.