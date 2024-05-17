В конце марта Минфин сообщил, что на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также самого Минфина хранятся 20 млрд 445 млн сомов, поступивших в качестве «добровольного или принудительного» возмещения ущерба государству.

Однако спустя несколько дней Ташиев назвал данные Минфина устаревшими и уточнил, что 20 млрд — это только наличные деньги. По его словам, если учесть полностью переданное государству имущество и другие средства, то от «кустуризации» в казну поступило свыше 100 млрд сомов.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с приходом к власти начали программу «кустуризации» — когда политик или бизнесмен, задержанный за махинации и коррупцию, мог выйти на свободу, возместив государству нанесенный ущерб.