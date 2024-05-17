Садыр Жапаров дал интервью госагентству «Кабар», в котором прокомментировал слова депутата ЖК Исхака Масалиева о вывозе золота из страны, где парламентарий упомянул брата президента Сабыра Жапарова.

Глава государства вспомнил пословицу «на воре и шапка горит», добавив, что его братья «не являются ворами или казиношниками, как Исхак Масалиев». Он отметил, что его родственники, наоборот, привлекают инвестиции из-за границы в Кыргызстан.

«Я всегда напоминаю братьям и семье: «Не повторяйте ошибок прошлого, учитесь на их ошибках, помните, что вы проведете всю свою жизнь в Кыргызстане, будьте с народом!» Я тоже не намерен повторять ошибки тех, кто был до меня. Я не вовлекаю свою семью и братьев в дела государства. У меня хватит сил на это», — заявил Жапаров.

Президент подчеркнул, что нужно выявлять тех, кто занимается воровством. А власти готовы «заставить воров вернуть все в десятикратном, стократном размере».

«Если у Исхака Масалиева, Адахана Мадумарова или Болота Темирова есть сомнения, что воровство происходит не только в золотодобывающей отрасли, но и в других отраслях, я готов сегодня создать народную контрольную комиссию и сделать из них ведущих экспертов», — добавил Жапаров.