Кабинет министров Кыргызстана выступил с заявлением относительно событий, произошедших в ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке. В ведомстве заявили, что «решительно осуждают попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения фейковой информации в соцсетях».

Также в Кабмине назвали ложными сообщения «международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов».

«Правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств правонарушений. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Также в Кабмине отметили, что власти на протяжении последних нескольких месяцев «принимают меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц».

«Власти КР приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Наши силы правопорядка будут решительно пресекать любые попытки нарушить общественный порядок», — подчеркнули власти.

17 мая в сети распространилось видео драки с участием якобы иностранных граждан, которая произошла 13 мая рядом с кафе Мустафа. Пользователи соцсетей писали, что избитыми оказались кыргызстанцы. Милиция же сообщала, что драка произошла между постояльцами хостела.

Вечером 17 мая на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй собрались сотни людей недовольных инцидентом. Часть из них пришла к зданию, где, как утверждается, живут иностранцы. Около 4 часов утра МВД КР сообщило, что ситуация в Бишкеке стабильная и «находится под полным контролем» правоохранительных органов страны и столицы. Собравшиеся разошлись только на рассвете, около 5 утра.

По данным главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в событиях в ночь на 18 мая участвовало от 200 до 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, в основном собравшиеся выразили недовольство тем, что в Кыргызстане стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан. Глава спецслужбы заявил, что требования протестующих в «определенной степени правильны» и сообщил, что власти КР усилят борьбу с нелегальной миграцией.

По данным Минздрава, вбеспорядках в Бишкеке пострадали 29 человек. Из них 15 пострадавшим потребовалась госпитализация. Их доставили в Городскую больницу скорой помощи и Нацгоспиталь, а остальным была оказана помощь на месте.

Ранее в Посольстве Пакистана в Кыргызстана сообщили, что в ночь с 17 на 18 мая получили травмы 14 пакистанских студентов. При этом в диппредставительстве добавили, что информация о погибших среди граждан Пакистана не подтвердилась.