МВД изложило хронологию событий, приведших к волнениям в Бишкеке в ночь на 18 мая.

По данным милиции, в ночь на 13 мая примерно в 2 часа ночи возле пиццерии в Востоке-5 «группа неизвестных лиц азиатской внешности, встретили группу иностранных студентов, где начали приставать».

«Спросили сигареты и стали придираться, почему здесь позволяют себе курить. Один из них стал распускать руки, и иностранные граждане стали убегать. После иностранцы успели добежать до места своего проживания, хостела по улице Огонбаева», — сказали в МВД.

Затем неизвестные лица, преследуя иностранцев, зашли за ними в хостел, где избили их, забрав деньги и вещи. После они, «бесчинствуя, стали заходит в разные комнаты, выбивать двери».

«И когда зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим. Между ними завязалась драка, которая произошла во дворе хостела. В ходе драки трое из пришедших убежали, оставив одного из своих», — сказали правоохранители.

В МВД отметили, что мужчине иностранные граждане вызвали скорую и его увезли в больницу. Но в больнице он назвался другим именем, не стал рассказывать о произошедшем и, получив лечение, «скрылся в неизвестном направлении».

По факту драки возбуждено дело по статье «Хулиганство с группой лиц по предварительному сговору». Задержаны четверо иностранцев, их поместили под стражу.

По факту нападения на иностранцев в хостеле задержаны двое подростков 18 и 19 лет. Остальных причастных милиция ищет;

Также в МВД заявили, что «общественный резонанс и массовое недовольство молодежи», которое привело к «локальному волнению» стало видео, снятое во дворе хостела. На кадрах было видно, как несколько человек избивали одного. По данным ведомства, это видео 17 мая было опубликовано в одном из популярных инстаграм-пабликов «без объяснения истинных обстоятельств произошедшего».