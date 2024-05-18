Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал события, произошедшие в ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке.

По данным Ташиева, в них участвовало от 200 до 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, в основном собравшиеся выразили недовольство тем, что в Кыргызстане стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан.

Глава спецслужбы заявил, что требования протестующих в «определенной степени правильны».

«Основные их требования касались увеличения числа студентов и рабочих из Бангладеша, Пакистана, Индии, Египта и других стран. Я считаю, что требования собравшихся вчера ребят в какой-то степени правильные», – рассказал Ташиев.

По его словам, в начале апреля президент Садыр Жапаров провел совещание и поручил рассмотреть ответственность незаконно работающих мигрантов. На этом основании ведется большая работа. Ташиев отметил, в день они выявляют минимум по 20-30 или около 50 незаконно находящихся в Кыргызстане мигрантов.

Глава ГКНБ, ссылаясь на официальную статистику, сообщил, что основными нарушителями законодательства являются граждане Пакистана и Бангладеш. По его данным, всего в Кыргызстане находятся около 5 тысяч незаконных мигрантов, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других стран.

«Поэтому мы усилим борьбу с нелегальной миграцией. И на этом фоне считаем, что требования собравшихся вчера обоснованы. Но в то же время, если будут нарушения общественного порядка или угроза государственному строю, тогда в их отношении будут применены меры», – предупредил он.

Также Ташиев добавил, что среди протестующих в ночь на 18 мая были «провокаторы, которые через мессенджеры поднимали провокационные вопросы против властей и госстроя».

«Их личности установлены, все они будут привлечены к ответственности. Были среди собравшихся и люди с оружием, они задержаны и также будут привлечены к ответственности. Госорганы четко выполняют свои обязанности по защите безопасности каждого гражданина страны. У нас есть силы и возможности разрешить все вопросы, если они перейдут в политическую плоскость», — подчеркнул глава ГКНБ.

17 мая в сети распространилось видео драки с участием якобы иностранных граждан, которая произошла 13 мая рядом с кафе Мустафа. Пользователи соцсетей писали, что избитыми оказались кыргызстанцы. Милиция же сообщала, что драка произошла между постояльцами хостела.

Вечером 17 мая на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй собрались сотни людей недовольных инцидентом. Часть из них пришла к зданию, где, как утверждается, живут иностранцы. Около 4 часов утра МВД КР сообщило, что ситуация в Бишкеке стабильная и «находится под полным контролем» правоохранительных органов страны и столицы. Собравшиеся разошлись только на рассвете, около 5 утра.

По данным Минздрава, вбеспорядках в Бишкеке пострадали 29 человек. Из них 15 пострадавшим потребовалась госпитализация. Их доставили в Городскую больницу скорой помощи и Нацгоспиталь, а остальным была оказана помощь на месте.

Ранее в Посольстве Пакистана в Кыргызстана сообщили, что в ночь с 17 на 18 мая получили травмы 14 пакистанских студентов. При этом в диппредставительстве добавили, что информация о погибших среди граждан Пакистана не подтвердилась.