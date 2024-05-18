13 мая в Бишкеке в одном из хостелов рядом с кафе Мустафа иностранцами. По данным СМИ, иностранцы избили нескольких местных жителей. Милиция же сообщала, что драка произошла между постояльцами хостела.»>произошла драка между местными жителями и иностранцами. По данным СМИ, иностранцы избили нескольких местных жителей. Милиция же сообщала, что драка произошла между постояльцами хостела.

Вечером 17 мая возле хостела собралось около 100 недовольных инцидентом, произошедшим 13 мая.

В итоге милиция задержала трех иностранных граждан и водворила в ИВС ГУВД Бишкека. Они уже принесли свои извинения. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Однако задержание иностранных граждан не смогло снизить недовольство местных жителей. В итоге недовольные граждане решили перекрыть дорогу, а милиция начала разгон протестующих. Правоохранители стали задерживать участников конфликта. Первоначально сообщалось о задержании 10-15 агрессивных мужчин.

Участники конфликта не повиновались требованиями милиции и, по предварительной информации, пытались прорвать кордон. Правоохранители оттеснили недовольных в район пересечения улиц Фрунзе и 7 апреля.

Однако число собравшихся росло — разбираться с жителями хостела собрались порядка трехсот человек и весь состав милиции вызвали по тревоге. После этого сообщалось, что недовольных разогнали — однако бишкекчане сообщали, что те просто рассредоточились на востоке Бишкека.

Затем стало известно, что были задержаны порядка 50 участников протестов — их милиция отпустила после разъяснительной беседы.

Милиция продолжила патрулировать восток Бишкека, в частности улицу 7 апреля.

Из-за протестов в Бишкеке перекрыли часть улиц.

Примерно в час ночи стало известно, что милиция была вынуждена оцепить общежития, в которых проживали иностранные студенты.

По предварительной информации, милиция возбудила дело не только на трех задержанных из первоначальной драки, но и против участников протеста — также по статье «Хулиганство».

Некоторые общежития все же пострадали. Жители города сообщили о разбитых окнах общежития на улице Токолдош, в нем жили иностранные студенты. Кроме того, имеются сообщения о попытках угона мопедов жителей общежития. Сообщалось о фактах мародерства в общежитии по улице имени Сайры Кийизбаевой. Туда были направлены полк спецназначения и спецтранспорт внутренних войск МВД. А на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки появились водометы.

Напряженная обстановка была и возле Международного университета Кыргызстана.

К двум часам СМИ и городские паблики сообщили, что недовольные не только не разошлись — их количество возросло до 500 человек.

Разные паблики в соцсетях стали сообщать о смерти участника первоначальной драки с иностранцами — но, по данным милиции, это фейк.

СМИ сообщили, что на место протестов прибыли заместитель председателя ГКНБ Тимур Шабданбеков, замглавы МВД Октябрь Урмамбетов и начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев.

Где-то в три часа утра издание Kaktus.media со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что в районе пересечения улиц Чуй/Курманжан Датка собралось уже около 1000 человек. ГУВД Бишкека сообщило, что в их журнале не зафиксировано фактов мародерств.

В итоге милиция провела переговоры с участниками протеста. Начальник ГУВД Азамат Токтоналиев пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.

«Уважаемые граждане, задержанных будут судить по нашему законодательству. После этого только будет решаться вопрос об экстрадиции, депортации. Нужно рассмотреть их ответственность. Это будет рассматриваться в суде, так как преступление произошло на нашей территории и возбуждено уголовное дело», — сказал он демонстрантам. И только к пяти утра демонстранты начали расходиться.