Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов 19 мая посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК) в Бишкеке, которое подверглось нападению в ночь на 18 мая.

Чиновника сопровождали посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам и президент МУК Асылбек Айдаралиев.

Как сообщили в Кабмине, Байсалов обратился к собравшимся иностранным студентам и преподавателям «со словами сочувствия и извинений за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов».

«Эти преступные действия отдельных лиц не имеют ничего общего с культурой и традициями гостеприимства. […] Ваши родители и родные должны знать, что вам в Кыргызстане ничего не угрожает, и что власти несут полную ответственность за ваше благополучие. События одной ночи не отражают отношения к вам нашего народа», — отметил он.

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Байсалов заключил, что милиция проводит тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и «виновных обязательно привлекут к ответственности».

17 мая в сети распространилось видео драки с участием якобы иностранных граждан, которая произошла 13 мая рядом с кафе Мустафа. Пользователи соцсетей писали, что избитыми оказались кыргызстанцы.

Затем вечером того же дня на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй собрались сотни людей недовольных инцидентом. Часть из них пришла к зданию, где, как утверждается, живут иностранцы. Некоторые из них ворвались в общежитие и применили насилие в отношении иностранных студентов. Около 4 часов утра МВД сообщило, что ситуация в Бишкеке стабильная и «находится под полным контролем» правоохранительных органов страны и столицы. Собравшиеся разошлись только на рассвете, около 5 утра.

По данным МВД, число людей, собравшихся в городе ночью, достигло 700 человек.

По данным Минздрава Кыргызстана, в ходе беспорядков в Бишкеке в ночь на 18 мая всего пострадали 29 человек, 15 из них были доставлены в больницу.

По последней официальной информации, трое пострадавших иностранных граждан находятся в больнице, их состояние стабильное.

В Кабмине Кыргызстана, комментируя произошедшие беспорядки, заявили, что «решительно осуждают попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения фейковой информации в соцсетях».

Посольства Пакистана и Индии рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без нужды. Также власти Пакистана начали вывозить своих граждан из Кыргызстана специальными рейсами.

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