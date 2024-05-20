В результате беспорядков в ночь на 18 мая в Бишкеке всего за медицинской помощью обратился 41 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Как рассказали в ведомстве, из них утро на 20 мая стационарное лечение получают 11 больных.

Двое пострадавших находятся в Горбольнице скорой медицинской помощи. У одного закрытая черепно-мозговая травма, у второго — перелом бедренной кости. Их состояние оценивается как стабильное. Еще один пострадавший получает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя, его состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

«Кроме этого, 19 мая за медпомощью обратились еще восемь иностранцев, которые госпитализированы в клинику МУК. […] У двоих диагностирован перелом костей носа, у остальных — закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Все они находятся под наблюдением медиков, состояние у всех относительно удовлетворительное», — сообщили в Минздраве.

Пострадавших навестил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, иностранных студентов будут лечить бесплатно по поручению президента Кыргызстана.

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17 мая в сети распространилось видео драки с участием якобы иностранных граждан, которая произошла 13 мая рядом с кафе Мустафа. Пользователи соцсетей писали, что избитыми оказались кыргызстанцы.

Затем вечером того же дня на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй собрались сотни людей недовольных инцидентом. Часть из них пришла к зданию, где, как утверждается, живут иностранцы. Некоторые из них ворвались в общежитие и применили насилие в отношении иностранных студентов. Около 4 часов утра МВД сообщило, что ситуация в Бишкеке стабильная и «находится под полным контролем» правоохранительных органов страны и столицы. Собравшиеся разошлись только на рассвете, около 5 утра.

По данным МВД, число людей, собравшихся в городе ночью, достигло 700 человек.

В Кабмине Кыргызстана, комментируя произошедшие беспорядки, заявили, что «решительно осуждают попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения фейковой информации в соцсетях».

Посольства Пакистана и Индии рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без нужды. Также власти Пакистана начали вывозить своих граждан из Кыргызстана специальными рейсами.