Также милиция установила личности двух из четверых кыргызстанцев, напавших на иностранцев. Правоохранители ведут их поиски. Личности еще двух устанавливаются.

В ночь на 13 мая в Востоке-5 «группа неизвестных лиц азиатской внешности, встретили группу иностранных студентов, где начали приставать». Иностранцы убежали в хостел, а группа неизвестных последовала за ними. По версии следствия, напавшие на иностранцев четверо неизвестных «стали заходить в разные комнаты и выбивать двери». Проживающие в хостеле иностранцы дали отпор нападавшим. Позже видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая.

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