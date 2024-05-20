Он рассказал, что всего в МУКе обучаются около трех тысяч иностранных студентов, 90% из которых — граждане Пакистана.

«Мы им разрешили [им уехать]. Остальные пока тут. [Учащиеся] пятого курса не будут уезжать, а про остальных не знаем», — сказал он.

По его словам, иностранные студенты «сейчас в стрессе и учиться уже не могут».

«Они действительно перепуганы, когда орда врывается и избивает. Два студента у нас больнице, которые пытались оказать сопротивление. […] Я впервые встречаю такую реакцию. Почему она вызвана и как? Видимо, придется очень сильно разбираться. Конечно, это сильный удар по нам. Будет ли набор в этом году (неясно). Видимо, надо уже в Пакистан посылать делегацию и убеждать там», — заметил он.

Айдаралиев отметил, что надеется на то, что учащиеся вернутся обратно в Кыргызстан.