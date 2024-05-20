Президент Садыр Жапаров 20 мая выступил с 15 минутным обращением, в котором прокомментировал беспорядки в Бишкеке в ночь на 18 мая, во время которых произошло нападение на иностранных студентов. Комментарий главы государства опубликовала его пресс-служба.

По словам Жапарова, в результате «действий групп, которые, не разобравшись в сути происходящего, поддались на провокации, большая часть народа и государства оказались под ударом».

«Мы все видели последствия того, как 18 мая в интернете были распространены разная информация и видеоматериалы об инциденте, произошедшем 13 мая. Да, если бы правоохранительные органы оперативно приняли меры и вовремя раскрыли свои действия общественности, возможно, этого бы и не произошло», — допустил он.

По словам президента, несмотря на то, что МВД задержало виновников инцидента 13 мая, произошедшим «сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации».

При этом он считает правильными требования вышедших на улицы в ночь на 18 мая прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую ​​деятельность. Их Жапаров назвал «патриотически настроенной молодежью».

«Хочу прямо сказать, что те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией, и находящиеся в местах лишения свободы, специально создали группы в вотсап и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию. Тем не менее, ночью 18 мая были предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей, для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов», — сказал он.

Глава государства также отметил, что собравшихся не стали разгонять силой. По его словам, среди них были провокаторы, которые «планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию».

«Наши молодые патриоты не знали об этой крайне опасной ситуации. Да и не только молодёжь, но и всё население могло бы поверить и сказать: “Да, это правда”. Поэтому я дал силовым органам приказ: “Возьмите ситуацию под контроль, непрерывно проводите разъяснительную работу с молодёжью и постарайтесь стабилизировать обстановку без столкновений”. Если бы начались мародерства, нападения на милицию или атаки на студентов в общежитиях, то мы приняли бы жесткие меры», — подчеркнул он.

Также президент сказал, что власти республики «извлекли урок из этой ситуации» и он надеется, что впредь народ такие призывы будет рассматривать более взвешенно и осмотрительно, не поддаваясь на провокации.

«Если подобное событие повторится, силовые органы с первых минут перейдут к методам силового разгона. Сейчас силовые структуры уже не так слабы, как раньше. Кто бы ни был, наш гражданин или иностранец, если он посягнет на целостность нашего государства или устроит беспорядки, он будет жестко наказан», — заявил он.

Жапаров также призвал молодых кыргызстанцев набраться терпения и не поддаваться сомнительным призывам, напомнив, что иностранные студенты платят за обучение и приносят пользу экономике страны.

«Я говорю это потому, что нам нужно стараться не подрывать наши отношения с внешним миром, развивающиеся инвестиции, туризм и, по крайней мере, наш обычай гостеприимства. По крайней мере, мы должны помнить, что наши сыновья и дочери, находящиеся за границей, могут столкнуться с таким же отношением», — заключил глава государства.

Что произошло в Бишкеке?

Волнения в Бишкеке, во время которых произошли беспорядки и погромы в общежитии медфакультета Международного университета Кыргызстана (МУК), произошли в ночь с 17 на 18 мая.

По официальной версии МВД, в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц «азиатской внешности» встретила группу иностранных студентов в микрорайоне Восток-5. В результате произошла перепалка и студенты убежали в хостел по улице Огонбаева, а группа неизвестных последовала за ними в общежитие, «где, применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели деньгами и вещами».

Затем, по версии милиции, они, «бесчинствуя, стали заходит в разные комнаты, выбивать двери». «По итогу они зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим», — добавили в милиции.

Также в МВД заявили, что «общественный резонанс и массовое недовольство молодежи», которое привело к «локальному волнению», стало видео, снятое во дворе хостела. На кадрах было видно, как несколько человек избивали одного. По данным ведомства, это видео 17 мая было опубликовано в одном из популярных инстаграм-пабликов «без объяснения истинных обстоятельств произошедшего».

По данным милиции, число людей, собравшихся в городе ночью, достигло 700 человек.

По итогу беспорядков за медпомощью обратился 41 человек, из которых на утро 20 мая стационарное лечение получают 11 больных.

В Кабмине Кыргызстана, комментируя произошедшие беспорядки, заявили, что «решительно осуждают попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения фейковой информации в соцсетях».

Посольства Пакистана и Индии рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без нужды. Также власти Пакистана начали вывозить своих граждан из Кыргызстана специальными рейсами.