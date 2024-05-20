В госкомитете сообщили, что владельцы ферм не проходили официальную регистрацию, не получали сертификата, соответственно, не выплачивали взносы согласно закону «О виртуальных активах».

Устанавливаются причастные к незаконной деятельности. Также в ГКНБ добавили, что вся производимая ГЭС электроэнергия будет передана населению.

Официально в Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-ферм. В 2023 году от их деятельности в республиканский бюджет поступило 93 млн 730,8 тысяч сомов.

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