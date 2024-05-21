Депутат Дастан Джумабеков сказал на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту поднял вопрос домогательств, которым подвергаются дети и женщины в общественном транспорте.

«Акыйкатчы сообщила, что многие дети и женщины подвергаются вот таким грязным действиям. Если 90 процентов таких случаев происходит в общественном транспорте, то это страшные вещи. Это дикарство», — сказал Джумабеков.

Нардеп предложил установить в автобусах тревожные кнопки, которые в случае чего нажмут подвергшиеся домогательствам, чтобы водители успели среагировать и остановить это. «А уже правоохранительные органы потом быстро отреагировали бы», добавил Джумабеков.