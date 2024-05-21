«Отклонение судом апелляции «Клоопа» на его ликвидацию из-за незначительной административной ошибки лишь подтверждает, что у руководства Кыргызстана нет никакого ответа на разоблачения «Клоопа» о коррупции, кроме как заткнуть рот одному из самых динамичных СМИ в регионе», — заявили там.

Кроме того, в комитете добавили, что «президент Садыр Жапаров должен рассматривать традиционно динамичную медиасферу страны как актив, а не работать над ее систематическим подавлением».

Бишкекский горсуд 17 мая отказался рассматривать апелляцию «Клоопа», обосновав это тем, что издание направило апелляцию по некорректному адресу. Отказ о рассмотрении вводит в силу решение суда от 9 февраля о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа».