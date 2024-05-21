«Госорганам следует оперативно принять комплексные меры в отношении этого конфликта. Необходимо не только урегулировать сложившуюся ситуацию, но и предотвратить подобные инциденты в будущем. […] Считаем, что правительство, правоохранительные органы, образовательные учреждения и общественность должны работать вместе, чтобы создать условия, в которых все жители и гости страны будут чувствовать себя в безопасности», — сказала Джаманбаева.

Депутат Мейкинбек Абдалиев отметил, что милиция должна была сообщить, что участниками беспорядков были не студенты из Индии и Пакистана, и что в инциденте также виноваты кыргызстанцы.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев вступили в словесную перепалку с иностранными студентами. Последние пытались сбежать, но кыргызстанцы догнали их в хостеле, где завязалась драка с другими постояльцами хостела. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая, в результате которых пострадал как минимум 41 человек. Среди пострадавших есть иностранцы.

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