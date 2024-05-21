В госоргане добавили, что положение утвердили еще 16 мая. Теперь все НКО страны в течение следующих двух месяцев обязаны зарегистрироваться в этом реестре.

Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон об «иноагентах». По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях». Также Жапаров заверил, что НКО не будут подвергаться преследованиям.

Теперь в Кыргызстане некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» — аналог российского термина «иностранный агент». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр.

Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.

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