В Госкомитете нацбезопасности заявили, что получили данные о том, что отдельные члены ОПГ Камчы Кольбаева и деструктивные политические силы подготовили провокационный видеоролик.

По данным спецслужбы, их цель — «дестабилизация обстановки в республике на межрегиональной почве с последующей попыткой насильственного захвата власти в стране».

«Все причастные к организации и подготовке видеоролика лица установлены. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию их противоправных намерений», — заявили в ГКНБ, не пояснив, о ком именно идет речь.

ГКНБ выступил с этим заявлением после беспорядков в Бишкеке в ночь на 18 мая. Ранее президент заявил, что произошедшей ситуацией «сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации». По словам Жапарова, «те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией и находятся в местах лишения свободы, специально создали группы в вотсап и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию».