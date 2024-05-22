Юристы «Клооп Медиа» подали кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда на определение Бишкекского горсуда от 17 мая.

Тогда горсуд не стал рассматривать апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда о ликвидации ОФ «Клооп Медиа», сославшись на на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.

Решение горсуда юристы «Клоопа» считают «незаконным и необоснованным». Поэтому они просят Верховный суд отменить его и направить апелляционную жалобу на рассмотрение по существу.

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Они отметили, что подали апелляционную жалобу в срок 6 марта, но 18 апреля узнали, что ее вернули, так как в ней был неправильно указан адрес Минюста. На следующий день юристы подали новую жалобу, указав правильный адрес, но горсуд отказался ее рассматривать.

9 февраля Октябрьский райсуд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юрлиц «Клоопа», так как устав организации не включал в себя журналистскую деятельность. На суде также выступили государственные эксперты-психиатры, по оценке которых в публикациях «Клоопа» была «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Юристы «Клоопа» считают решение суда «незаконным и необоснованным». С полным текстом апелляционной жалобы на решение райсуда можно ознакомиться по ссылке или в конце материала. Решение суда осудили несколько международных организаций, призвав отменить его.

Записи обоих заседаний суда, на которых государственные эксперты давали свои показания по иску о ликвидации «Клооп Медиа» можно посмотреть по ссылке тут, а короткую версию здесь.

Текст апелляционной жалобы «Клооп Медиа» на решение Октябрьского райсуда от 9 февраля 2024 года.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

(на решение Октябрьского районного суда от 09 февраля 2024 года)

09 февраля 2024 года, судья Октябрьского районного суда – Карабеков Т.А. вынес решение об удовлетворении иска Прокуратуры г. Бишкек о ликвидации Общественного фонда «Клоопа Медиа» и назначении ликвидатором юридического лица Общественного фонда «Клоопа Медиа» главного инспектора УГНС по Октябрьскому району г. Бишкек Аттокурову Чынару Джапаровну.

Считаем, что решение судьи Октябрьского районного суда – Карабековым Т.А. является незаконным и необоснованным по нижеследующим причинам:

Лицензия о регистрации в качестве СМИ не предусмотрена специальным законом.

Статья 15 Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе» устанавливает перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Из общего списка из 62 наименований не содержится “деятельность средств массовой информации” или любая другая аналогичная ей деятельность.

Один из принципов лицензирования, утвержденных в статье 5 данного закона, предписывает «лицензирование только тех видов деятельности, которые определены настоящим Законом». Это означает, что требование лицензии для видов деятельности, не предусмотренных в указанном законе, является абсолютно незаконным и противоречит законодательству Кыргызской Республики.

Требование лицензии для всех СМИ, включая, интернет-издания не соответствуют принципам лицензионно-разрешительной системы. И не должно было становится основанием для ликвидации юридического лица.

Судья в своем решении ссылается на статью 6 Закона КР “О средствах массовой информации”, где указано что “распространение средства массовой информации допускается после его регистрации”. Однако судья не дал правовую оценку уставу ОФ “Клооп Медиа”, в котором указано про возможность учреждать средства массовой информации широкого профиля (пункт 2.3.).

Ликвидировать юридическое лицо только из-за отсутствия не обязательной лицензии является несоразмерным и несправедливым.

Единственным обязательным документом для функционирования всех видов СМИ является — свидетельство. Для работы телевизионных организаций необходимо разрешение, и только для производства радиопередач необходима лицензия, так как данный вид СМИ не переходил на цифровое вещание и работает в аналоговом режиме.

Таким образом лицензия не является обязательным документом для большинства СМИ и требуется только для тех которые лицензируются. Для интернет-СМИ не требуется не только лицензия, но и свидетельство.Свидетельство это праводающий документ который нельзя путать или мешать с такими понятиями как лицензия или разрешение.

Интернет-СМИ часто оперируют в динамичной среде, где публикации могут появляться в ответ на актуальные события или новости. Поэтому требование заранее указать такие параметры может оказаться необоснованным и нереалистичным для многих онлайн-изданий. Именно поэтому ни у одного интернет-издания в Кыргызстане нет свидетельства о СМИ от Министерства юстиции КР.



Перерегистрация ОФ “Клооп Медиа” проведена в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Прокуратура не обжаловала приказ Министерства юстиции КР в установленном законом КР “Об административной деятельности” порядке. Приказ сохраняет свою силу, а значит устав Фонда и факт выхода из состава учредителей Искендер Бектура остаются существенными фактами, которые должны были влиять на законность решения судьи.

Согласно приказу Чуй-Бишкекского управления юстиции от 21.12. 2023 года проведена перерегистрация ОФ “Клооп Медиа” в связи с изменением состава учредителей (выход Искендер Бектура).

Принята новая редакция устава ОФ “Клооп Медиа”

14 декабря 2023 года принята новая редакция устава Общественной фонда «Клооп Медиа». В пункте 2.3. Устава указано, что для реализации своих целей и задач, Фонд в соответствии с законодательством Кыргызской Республики вправе осуществлять следующую деятельность:

учреждать средства массовой информации широкого профиля, осуществлять издательскую деятельность учебных пособий и других материалов информационного, аналитического и статистического характера;

Уставом предусмотрены также и другие виды деятельности.

Данное изменение в уставе обеспечивает фонду законное право заниматься издательской деятельностью, в том числе созданием и управлением СМИ.

Истец предъявляет обвинения о нарушениях, которых, фактически, не может быть, с учетом новой редакции устава. Подчеркиваем, что в соответствии с новым уставом, деятельность по созданию и управлению СМИ не является нарушением, а, наоборот, представляет собой законное право организации.

Факт перерегистрации фонда должен привести к пересмотру заявленных претензий, так как теперь деятельность фонда в области медийных проектов абсолютно законна и соответствует установленным нормам.



Отсутствие признаков совершения преступления и обвинительного приговора в отношении ОФ “Клооп Медиа”.

На судебном заседании 5 февраля 2024 года эксперт-лингвист Абдыгожоев Т. также подтвердил, что в публикациях “Клооп Медиа” не имеется высказываний, направленных на возбуждение расовой, этнической, национальной вражды, не имеется пропаганды по признаку неполноценности граждан по признакам национальной принадлежности. Аналогичные показания дала и эксперт-лингвист Мураталиева Г. подтвердив свои выводы данные в заключении.

В материалах и публикациях Клооп Медиа не имеется враждебной, агрессивного характера информации по отношении к лицам какой-либо национальности. А также, что в публикациях “Клооп Медиа” не имеются выражения и высказывания к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики.

Принцип презумпции невиновности, предполагает, что лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде. Отсутствие обвинительного приговора свидетельствует о недостатке достаточных доказательств, необходимых для установления вины.

Особенно, учитывая что досудебное производство в отношении ответчика зарегистрировано в 2021 году. С тех пор не проведено было ни одно следственное действие о котором бы знали сотрудники фонда до подачи иска Прокуратурой г. Бишкек. Так же, ни один контент указанный в исковом заявлении не был признан судом экстремистским в соответствии с Законом КР “О противодействии экстремистской деятельности”.

Существенное противоречие редакций статьи 96 Гражданского кодекса КР на официальном и государственном языках.

На официальном языке текст абзаца третьего части 2 статьи 96 Гражданского кодекса КР изложен следующим образом: «Юридическое лицо может быть ликвидировано: по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, в случае отзыва лицензии у банков, финансово-кредитных организаций или учреждений, для которых осуществление операций, установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.».

Иск прокурора г. Бишкек подан на официальном языке. Однако, в редакции, изложенной на государственном языке норма изложена следующим образом:

«2. Юридикалык жак ишмердигин тиешелүү уруксатсыз (лицензиясыз) жүзөгө ашырган же мыйзам тарабынан тыюу салынган ишмердикти жүргүзгөн, же мыйзамдарды башкача бир нече же одоно бузуулар менен же ишмердигин юридикалык жактын уставдык максаттарына лицензияда белгиленген операцияларды жүргүзүү алар үчүн ишмердиктин бирден-бир уруксат берилген түрү болуп саналган банктардын, финансы-кредиттик уюмдардын жана мекемелердин лицензиясы кайтарылып алынган учурларда карама-каршы жүзөгө ашырган, ошондой эле ушул Кодексте каралган башка учурларда соттун чечими боюнча жоюлушу мүмкүн.».

Как видно, текст нормативного правового акта, изложенный на государственном языке существенно различен от текста, изложенного на официальном языке. В частности, по нашему мнению текст на государственном языке в диспозиции не предусматривает условие «систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица» для возможной ликвидации юридического лица по судебному решению.

Норма текста на государственном языке касается лишь возможной ликвидации юридического лица в случае противозаконной деятельности, и деятельности (операции) финансово-кредитных учреждений без специального разрешения и лицензии. Но никак не некоммерческую организацию за деятельность, противоречащую ее Уставным целям.

Истец просил ликвидировать ОФ «Клооп. Медиа» в связи с осуществлением деятельности выходящей за рамки предусмотренным уставом, согласно абзацу 2, ч. 2 ст. 96 Гражданского кодекса КР когда как Гражданский кодекс в русской редакции предусматривает гражданско-правовую ответственность за систематическое осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица.

В ходе судебных заседаний, представители Истца не смогли сообщить какому конкретно пункту Устава ОФ “Клооп. Медиа” противоречит его деятельность, в чем конкретно оно выразилось. А также сколько раз совершено действие, противоречащее Уставным целям ОФ “Клооп Медиа”.

Согласно Уставу ОФ “Клооп. Медиа” основными целями провозгласило повышение информированности молодежи о социально-политических и экономических процессах, происходящих в Кыргызской Республики, предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-экономических и экономических процессов и др. п. 2.2. Устава.

Публикации “Клооп. Медиа” не противоречат ее Уставным целям. До подачи искового заявления от уполномоченных государственных органов не поступало предупреждений о недопустимости распространений ложной информации или другой законом запрещенной информации.

Альтернативная экспертиза опровергает выводы дискредитирующих экспертиз, на которые ссылается истец.

В теории и практике судебной экспертизы анализ вербальных материалов, потенциально связанных с экстремистской направленностью, рекомендуется проводить в рамках комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Следовательно, эксперты в области психиатрии не обладают специальными компетенциями давать заключения на публикации или тексты, связанные с экстремистской направленностью. Специалисты-психологи должны оценивать потенциально противоправные тексты в соавторстве с лингвистами. (см. Методическое руководство по проведению религиоведческой и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы в Кыргызской Республике/ Абдирасулова Г.Ж., Абдыкожоев Т.Т., Асланова И.Ш., Иванова И.И.,Колтунова Е.А и др. — Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. — Бишкек,2017, 2019, 2021, Справочник для работников правоохранительных и судебных органов по вопросам назначения и производства судебных экспертиз по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом //Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики, – Бишкек: 2019).

Вопросы, связанные с реакцией потребителей информации (восприятие, воздействие) не входят в компетенцию экспертов: « в компетенцию экспертов «…не входит …установление воздействия, ре­ально оказанного на адресата. Некорректны умозрительные предположения о том, может или не может повлиять текст на адресата и каким образом» (см. Кукушкина О.В. Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму –М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2014,с.17).

Эксперты-политологи не обладают специальными компетенциями для анализа текстов: они не могут выявить точные контекстуальные значения слов, средства оценочности, форму выражения информации — утверждение, мнение, призыв и его типы и др. Следовательно, перед экспертами-политологами некорректно ставить вопросы, относящиеся к лингвистическому анализу. На разрешение политологов выносятся вопросы связанные с деятельностью органов государственной власти, политических партий, анализом межгосударственных отношений и идеологии.В интодологии по проведению экспертизы текстов потенциально экстремистской направленности указывается: «То, что именно сказано, исследуется филологами. <… > Направленность сказанного исследуется психологами (см. Кукушкина О.В. Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму –М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011,с.23).

В спорных материалах имеются слова и выражения , содержащие негативные оценки ряда предметов речи — избирательные процедуры в КР, действия Избиркома, действия властных структур, связанные с введением закона об НКО, миграционных процессов, использования бюджетных средств, действия «провластных СМИ» и некоторых других. Однако негативная оценка какой-либо национальной (этнической) группы в спорных материалах отсутствует

В исследованных речевых материалах отсутствуют высказывания, инициирующие, требующие, побуждающие к осуществлению каких-либо насильственных действий в целом и по отношению к какой-либо группе лиц в частности.

В исследованных речевых материалах отсутствуют какие-либо обращения или лозунги, подстрекающие, агитирующие за совершение насильственных действий по отношению к представителям какой-либо группы лиц.

В исследованных речевых материалах отсутствует побуждение к каким-либо насильственным действиям вообще. Отсутствуют какие-либо обращения или лозунги, подстрекающие, агитирующие к насилию в отношении представителей власти. Отсутствуют психолого-лингвистические средства, связанные с захватом государственных зданий, сооружений, государственных органов. Вопросы изменения конституционного строя КР не входят в компетенцию экспертов лингвистов и психологов.

Эксперты не подтвердили законность своего статуса и обоснованность своих выводов.

Имеющиеся в материалах дела заключения психолого-психиатрической экспертизы не может быть признано доказательством по делу, поскольку они получены с нарушениями Уголовного процессуального законодательства, гражданского процессуального законодательства и законодательства, регулирующего судебно-экспертную деятельность.

Данную экспертизу проводили работники Республиканского центра психиатрии и наркологии г. Бишкек. Политологическую экспертизу проводил Жанышбек уулу А. — работник НАН КР.

Данный Республиканский центр и НАН КР не являются экспертной организацией по смыслу закона КР «О судебно-экспертной деятельности». Так, согласно статье 13 данного закона

Судебно-экспертная деятельность осуществляется государственными и негосударственными судебно-экспертными организациями. Государственными судебно-экспертными организациями являются специализированные учреждения (подразделения правоохранительных органов) уполномоченных государственных органов, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, органов дознания, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной экспертизы.

В свою очередь, Республиканский центр не является специализированным учреждением (подразделением правоохранительных органов) уполномоченных государственных органов, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, органов дознания, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной экспертизы.

Соответственно, Республиканский центр и НАН КР являются внеэкспертной организацией.

Проведение экспертизы во вне экспертной организации регламентируется статьей 185 Уголовного процессуального кодекса КР. Согласно данной норме:

“1. Следственный судья, следователь до вынесения постановления о назначении экспертизы, производимой вне экспертной организации, обязаны удостовериться в личности эксперта, которому они намерены поручить производство экспертизы, а также в его опыте и компетентности в данной области, выяснить его отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и с лицом, подвергнутым экспертизе, а также проверить, нет ли оснований для отвода эксперта.

Выяснив необходимые сведения, следственный судья, следователь выносят постановление о назначении экспертизы, вручают его эксперту, разъясняют ему права и обязанности, предусмотренные статьей 56 настоящего Кодекса, и предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении этих действий следственный судья, следователь делают отметку в постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта. Сделанные экспертом заявления и его ходатайства указываются в постановлении о назначении экспертизы. Об отклонении ходатайств эксперта лицо, назначившее экспертизу, выносит мотивированное постановление.”

Однако, данные действия не были произведены следственными органами. Соответственно, заключение экспертиз получено с грубейшими нарушениями норм Уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, Жанышбек уулу Азамат и эксперты в области психиатрии не имели сертификата эксперта, о чем М. Курманалиев указал в ходе судебного процесса 5 февраля 2024 года. Согласно требованиям статьи 16 вышеназванного закона

“1. Судебные эксперты подлежат сертификации компетентности каждые 5 лет.

Прием квалификационных экзаменов и выдача сертификата компетентности судебного эксперта по определенной экспертной специальности осуществляются государственными экспертно-квалификационными комиссиями.

Порядок и условия выдачи, отказа в выдаче, приостановления, прекращения действия и лишения сертификата компетентности судебного эксперта устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Согласно статье 8 Закона КР “О судебно-экспертной деятельности” судебный эксперт обязан проводить исследование на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение судебного эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить их на базе общепринятых научных и практических данных.”

Однако, все вышеуказанные нормы были грубо нарушены, поскольку в психолого-психиатрической экспертизе и политологической экспертизе не имеется положений, дающих возможность проверить выводы на базе общепринятых научных и практических данных.

Психиатры не смогли ответить на вопросы:

«В результате пропаганды СМИ чуждых для народа Кыргызстана нравственных ценностей, эстетических представлений, модели поведения, способов самовыражения и путей самореализации в качестве положительных стандартов социального функционирования, среди общей популяции растет число с психическими и поведенческими нарушениями». Из каких источников взяты данные выводы? Можете ли предоставить примеры предоставления такой информации Клооп? Применимо ли данное утверждение к Клооп Медиа? Если да, то какие чуждые для народа Кыргызстана нравственные ценности, эстетические представления, модели поведения, способы самовыражения и пути самореализации освещены Клооп Медиа? В каких словах и выражениях вы это обнаружили? Когда опубликованы эта информация? Вами указано: «В настоящее время все более популярными становятся проводимые СМИ брифинги, пресс-конференции, ток-шоу, опросы и другие мероприятия, на которых журналисты предлагают политическим и общественным деятелям, известным людям, случайным прохожим, уличным зевакам, а то и вовсе маргиналам и пауперам публично выразить свое мнение относительно происходящих в стране социальных, политических и экономических событий. Как показывает жизнь, примитивные, косные, нелепые, несуразные, иногда провокационные высказывания этих людей воспринимаются широкой аудиторий как истина в последней инстанции и создают основу для формирования неправильного общественного мнения». Из каких источников вы получили данные результаты? Какие высказывания в СМИ и отдельно у респондентов Клооп были примитивными, косными, нелепыми, несуразными, иногда провокационными? К чему они провоцировали? Кто такие маргиналы и пауперы? Покажите примеры опросы и другие мероприятия где Клооп ведет работу с маргиналами и пауперами? Вами указано: что люди, страдающие бредовыми идеями кверулянтства и сутяжничества организовывают митинги, манифестации, пикеты и социально-политические акции с целью вынудить государственные органы удовлетворить их требования, какими бы они не казались смехотворными или абсурдными с точки зрения обычного человеческого здравомыслия. Из каких источников получена данная информация, чем доказывается данное утверждение? Кто организовывал митинги, манифестации, пикеты пикеты и социально-политические акции с целью вынудить государственные органы удовлетворить их требования. Какие это были требования, что казались смехотворными или абсурдными с точки зрения обычного человеческого здравомыслия? Вами указано: «Весомый вклад в информационную среду, отрицательно влияющую на психологическое здоровье населения вносят разношерстные эксперты (так называемые серепечилер)». Какими исследованиями это утверждение подтверждается? Расскажите о таких примерах, где как вы описываете «безапелляционно, крайне тенденциозно, вульгарно, ничуть не сомневаясь в правильности и безошибочности своих «прогнозов» комментируют происходящие как у нас в стране, так и на мировом пространстве общественные и политические события». Вы указали, что результатом такого кликушества является рост среди населения психической патологии, характерными чертами которой являются стремление действовать против существующих социальных норм и правил, распространение представлений или идей о чем бы то ни было, отличающихся от общепринятых норм и стандартов, создание оппозиции любым начинаниям действующего правительства. Из каких исследований это утверждение подтверждается? С какого периода наблюдается рост психической патологии? Где можно ознакомиться с данными результатами? Вами указано, что «вторжение Клооп в сознание буквально каждого жителя страны привело к беспрецедентному росту социально-психологической напряженности у огромной массы людей…». Какими исследованиями данное утверждение подтверждается? Как вы установили причинную связь между публикациями Клооп и «духовной подавленности, отчаяния, безысходности, тоскливого ожидания наступления жизненного краха, сексуальным аномалиям, суицидальной настроенностью, другими наруешниями социальной адаптации»? Сколько выявлено сексуальных аномалий из-за публикаций Клооп? Сколько выявлено суицидальных настроенности из за публикаций клооп? Покажите на примерах публикации Клооп ложную, антинаучную, аморальную и безнравственную литературу? Какое отношение имеет описание событий 1916 года к публикациям Клооп?

Внятные ответы на вышеуказанные вопросы не получены, не предоставлены доказательства причинно-следственной связи между публикациями Клооп Медиа и ростом патологии людей, миграци, душевном заболевании, сексульных аномальиях, суицидальной настроенности и др..

Председатель комплексной-комиссионной экспертизы Дж. Аралбаев 5 раз на судебном процессе признал, что материалы читал поверхностно.

Не были взяты расписки о предупреждении экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Согласно части 4 статьи 29 Закона КР “О судебно-экспертной деятельности” Заключение судебного эксперта состоит из вводной, исследовательской частей и выводов, а также подписки о предупреждении судебного эксперта (экспертов) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и отказ или уклонение от дачи заключения и разъяснении ему прав и обязанностей судебного эксперта в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Однако, в заключении не имеется отметки и разъяснении прав и обязанностей.

Кроме того, согласно данной статьи в заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

1) время и место производства судебной экспертизы;

2) основания для производства судебной экспертизы;

3) сведения об органе (лице), назначившем судебную экспертизу;

4) сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;

7) сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;

8) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

9) оценка результатов.

Однако в нарушении данной нормы не указано стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;содержание и результаты исследований с указанием примененных методов.

На судебном заседании Курманалиев М. указал, что применен клинический метод, однако он не смог предоставить сведения сколько было клинических исследований.

9) Проведение фактически повторной экспертизы теми же экспертами

В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона КР “О судебно-экспертной деятельности” в случае сомнения в правильности заключения эксперта может быть назначена повторная экспертиза, поручаемая другому эксперту или другим экспертам. Перед судом истец ходатайствовал о назначении повторной экспертиз, поскольку экспертизе подлежали те же самые публикации, имеющиеся в материалах дела. В нарушении вышеуказанной нормы, суд в мотивировочной части не указал о проведении повторной экспертизы, что привело к тому что одни и те же публикации повторно рассмотрели те же эксперты.

10) Судебный процесс проходил с грубейшими нарушениями норм процессуального законодательства.

5 февраля 2024 года судебный процесс проведен до 19.40 часов вечера, то есть несмотря на то, что рабочий день закончился и сторона ответчика ходатайствовала об отложении дела, судебный процесс продолжился в нерабочее время.

09 февраля 2024 судебный процесс проведен до 21.40 часов вечера, несмотря на ходатайства об отложении рассмотрения в рабочий день и рабочее время.

Допрос экспертов произведен с нарушениями гражданского процессуального законодательства. Согласно статье 173 ГПК КР председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и обязанности, предупреждает эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а специалиста — за дачу заведомо ложных показаний, о чем у них отбирается подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Однако, председательствующим не разъяснено эксперту права и обязанности, а также эксперты на судебном заседании не предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Не допрашивая третьих лиц, суд перешел к допросу экспертов по делу.

На основании вышеизложенного, считаем что судья Октябрьского районного суда г. Бишкек – Карабеков Т.А. при рассмотрении дела и принятии по нему решения допустил существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Руководствуясь статьями 323-325, 338, 339 Гражданско- процессуального Кодекса Кыргызской Республики

ПРОШУ:

Решение Октябрьского районного суда города Бишкек от 09 февраля 2024 отменить полностью. Вынести новое решение. В удовлетворении искового заявления прокуратуры г. Бишкек к ОФ “Клооп Медиа” о ликвидации юридического лица отказать.

Приложения:

Оригинал доверенностей на представителей; Квитанция об оплате государственной пошлины Квитанции почтовые

«_____» ___________________ 2024 года

Представители ответчика — ОФ «Клооп Медиа» по доверенности

Алагушев Ахмат Кыргызбаевич ______________

Сыдыков Нурбек Кудайбердиевич ______________

Замирбеков Кайрат Замирбекович _______________