Милиция возбудило девять уголовных дел по факту беспорядков в Бишкеке в ночь на 18 мая.

В пресс-службе МВД сообщили, что шесть уголовных дел возбудили по статьям «Хулиганство» и «Массовые беспорядки», а остальные три — по статьям «Грабеж», «Разбой» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозный межрегиональной вражды».

«Признаны потерпевшими 33 гражданина, которым причинен имущественный и физический вред, предъявлено обвинение 10 гражданам (шестерым кыргызстанцам и четырем иностранцам)», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что милиция продолжает выявлять всех участников «противоправного антиобщественного деяния, лиц причастных к грабежам и избиениям иностранных граждан».

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек.