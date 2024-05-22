Такое незначительное улучшение общей ситуации с получением «шенгена» произошло благодаря посольству Германии — в 2023 году отказывать в выдаче виз там стали почти в два раза реже.

Однако два других посольства — Швейцарии и Венгрии, — наоборот, стали отказывать еще активнее, чем делали это в 2022 году.

Почему отказывают в Шенгенских визах?

Согласно официальному списку, публикуемому на отказных письмах, есть 14 основных причин для отказа в визе. Статистики по наиболее распространенным из них нет.

Однако, следуя информации посольств Швейцарии и Германии, которые дали комментарии «‎Клоопу» в декабре 2023 года, чаще всего в выдаче визы отказывают из-за предоставления неверной либо ложной информации и документов, недостатка денег на счету, «сомнений» посольства в цели или маршруте поездки, предполагаемого невозвращения на родину.

Тем не менее, на положительное рассмотрение заявки влияют и другие факторы. В феврале 2024-го «‎Клооп» рассказывал, что это может быть и мировая общественно-политическая ситуация, вроде пандемии коронавируса, или же оценка семейного статуса и возраста девушек-заявительниц.

Что изменится в 2024 году?

Сейчас граждане Кыргызстана получают «‎шенген» на общих условиях «‎третьих» стран без каких либо поблажек — собирают полный пакет документов, предоставляют больше доказательств в необходимости визы с многократным въездом, платят за визовый сбор 80 евро для взрослых и 40 евро для детей. Кроме того, заявители оплачивают сервисный сбор за обработку документов.

По информации Министерства иностранных и европейских дел Словении, которое ссылается на решение Европейской комиссии, с 11 июня Шенгенская виза подорожает для граждан всех стран мира, включая Кыргызстан. Теперь визовый сбор будет составлять 90 евро для взрослых и 45 — для детей.

Будут ли послабления в получении «шенгена» кыргызстанцами в ближайшее время, неизвестно. В 2023 году, после встречи с Садыром Жапаровым, председатель Европейского совета Шарль Мишель «‎принял к сведению желание кыргызской стороны инициировать консультации с Европейским Союзом по вопросам облегчения визового режима для кыргызстанцев». Других официальных заявлений о том, что Кыргызстан ведет переговоры об упрощении визовых вопросов со странами Шенгенской зоны за последнее время не было.

А в начале года Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана отказалось отвечать на запрос «‎Клоопа» о том, как государство пытается упростить жизнь своим гражданам в этом вопросе, и о том, с чем, по мнению чиновников, связан высокий процент отказов. В МИД сослались на судебные разбирательства, связанные с иском прокуратуры Бишкека о ликвидации общественного фонда «‎Клооп Медиа».