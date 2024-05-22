По факту возбуждено дело по статье о массовых беспорядках. Задержаны и водворены в ИВС двое подозреваемых.

Милиция ищет остальных причастных.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек.

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