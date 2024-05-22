Мужчины проникли туда и устроили погром, избили иностранных граждан и скрылись, забрав их деньги и сотовые телефоны.

По факту возбуждено дело по статье о массовых беспорядках.

Следствие установило, что швейному цеху причинен материальный ущерб, 14 иностранцев получили различные телесные повреждения, трое из них госпитализированы.

Милиция задержала пятерых подозреваемых. Их водворили в ИВС.

13 мая в Бишкеке несколько кыргызстанцев подрались с иностранцами, живущими в одном из хостелов. Видео драки опубликовали в соцсетях, что привело к межэтническим волнениям 18 мая. Группы неизвестных лиц громили общежития иностранцев, били их и отбирали ценные вещи. В результате пострадал как минимум 41 человек.