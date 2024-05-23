В видео Ахметова, ссылаясь на инсайдерскую информацию российского политолога Никиты Мендковича, заявила, что «получить права на разработку урана в Кыргызстане жаждет французская ветка Ротшильдов». Ротшильды — это знаменитая европейская династия банкиров и финансистов.

По словам блогерки, в переговорах участвуют МИД и разведка Британии, а с кыргызской стороны — глава Кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель Эдиль Байсалов.

Президент назвал это видео «попыткой дестабилизации» в стране внешними силами. По его словам, никаких работ по добыче урана не планируется — добываться будет только титаномагнетит, в котором урана будет, возможно, лишь 0,17%.

«Уважаемые сограждане, прошу вас отличать белое от черного, друзей от врагов. Сейчас каждую информацию в интернете нужно проверять. Не нужно верить словам внешнего врага, не дайте себя обмануть. Мы не должны дать кому-либо вмешаться в наши внутренние дела», — говорится в заявлении президента.

Парламент Кыргызстана сейчас рассматривает законопроект об отмене моратория на разработку урановых месторождений. Его предложил Кабмин, который считает, что после экономических потрясений 2020-2023 годов, стране нужны иные источники дохода. Ранее власти заявляли, что они намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области с залежами тория и урана.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop