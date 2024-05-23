Новость обновлена в 19:48. Добавлена позиция СИН.

Акын Аскат Жетиген, содержащиеся в СИЗО-1, 23 мая на заседании Свердловского райсуда Бишкека заявил о применении в отношении него пыток со стороны силовиков. Об этом пишет «Азаттык».

«Пытали электричеством на протяжении часа. [Меня избивали] и надевали на голову пакет», — заявил он.

Жетиген сообщил, что обратился по этому факту в Институт омбудсмена и Наццентр по предупреждению пыток (НЦПП).

Директор НЦПП Бакыт Рысбеков в интервью «Клоопу» рассказал, что заявление Жетигена о пытках к ним поступило 9 апреля. По этому заявлению правозащитники обратились в Военную прокуратуру.

«18 апреля мы получили от Военной прокуратуры письмо, что это заявление зарегистрировано в ЕРПП (Едином реестре преступлений и проступков)», — сообщил он.

В Генпрокуратуре «Клоопу» сообщили, что уточняют информацию.

Рысбеков добавил, что сотрудники Наццентра несколько раз посещали Жетигена в СИЗО — в последний раз 21 мая.

В пресс-службе СИН «Клоопу» заявили, что заявление Жетигена о применении к нему пыток «не соответвует действительности». В ведомстве подчеркнули, что применение пыток по отношению к содержащимся в СИЗО «категорически недопустимо» и они находятся под наблюдением правозащитников.

Также в СИН говорят, что Жетиген не писал заявлений о применении к нему пыток в период нахождения в СИЗО-1.

Аската Жетигена арестовали 20 марта. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1. По словам адвокатки Венеры Будайбековой, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Сам Жетиген не согласен с обвинениями в свой адрес. По его словам, он в своем видеообращении не призывал к захвату власти и массовым беспорядкам.

Акын с 2021 года публиковал видео с критикой в адрес действующей власти. В частности, Жетиген высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, арестов активистов и реформ в сфере культуры.