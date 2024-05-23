По его словам, он хотел лишь донести до общественности то, что власти лгут. Он сказал, что записал видео, потому что до этого несколько раз обращался к президенту, но не было никакой реакции.

Следующей заседание по делу акына назначено на 28 мая.

Жетигена арестовали 20 марта. По словам адвокатки Венеры Будайбековой, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Акын с 2021 года публиковал видео с критикой в адрес действующей власти. В частности, Жетиген высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, арестов активистов и реформ в сфере культуры.

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