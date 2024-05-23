Генеральная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению об избиении руководителя проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы. Об этом со ссылкой на адвоката Улана Сейитбекова пишет «Азаттык».

Адвокат рассказал, что 11 апреля он обратился в главный надзорный орган с просьбой привлечь к ответственности сотрудника Службы исполнения наказаний А.К. По его словам, этот сотрудник избил Тажибек кызы.

В середине мая журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал фотографии с синяками на теле руководительницы проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы. Темиров заявил, что Тажибек кызы избил сотрудник СИН.

В самой Службе исполнения наказаний заявили, что избиения не было, а у Тажибек кызы были «зафиксированы покраснения на руках и запястьях», которые ей нанесли ее сокамерницы по просьбе самой журналистки «с целью инсценировки побоев и жестокого обращения».

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live арестовали январе 2024 года. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО все еще остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.