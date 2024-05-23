Также теперь по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей судьи не могут выносить обвинительные приговоры без назначения наказания.

Это не первый закон по ужесточению наказания за насилие над детьми, принятый в Кыргызстане за последние годы. В 2022 году были приняты поправки, увеличившие сроки лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей. В начале 2024 года приняли закон, по которому уголовные дела об изнасилованиях нельзя закрывать при примирении сторон.

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