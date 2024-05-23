Как сообщили в пресс-службе ПРООН, в 2022 году страна поднялась в ИЧР на 117-е место. В 2021 году Кыргызстан находился на 118-м месте Индекса, а в 2020 занимал 121-е место.

«Этот скачок был обусловлен увеличением валового национального дохода (ВНД) на душу населения, который вырос на 5,27 %, и повышением ожидаемой продолжительности жизни, которая увеличилась с 69,98 лет в 2021 году до 70,48 лет в 2022 году», — рассказали в организации.

Отмечается, что рост ВНД на душу населения и продолжительности жизни был более заметен среди женщин, что, по мнению ПРООН, «свидетельствует о прогрессе в обеспечении гендерного равенства».

Индекс развития человеческого потенциала — это совокупный показатель уровня развития человека в стране. Им учитывается не только экономические показатели, но и факторы, влияющие на качество жизни и развитие человеческого капитала, такие как здравоохранение и образование.