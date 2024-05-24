Обвиняемого в убийстве 23-летней Айкыз Калмурзы кызы приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Баткенского областного суда пишут «Азаттык» и Turmush.

Решение вынес Кадамжайский райсуд 22 мая. Мужчину признали виновным по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Причинение легкого вреда здоровью». Его оштрафовали на 30 тысяч сомов, а также обязали выплатить 100 тысяч законному представителю потерпевшей стороны в качестве морального вреда.

Само преступление произошло 2 января в селе Совет Кадажмайского района. По подозрению в убийстве был задержан супруг убитой.

Брат убитой рассказывал журналистам, что обвиняемый избивал его сестру в течение трех дней. «Когда сестра пыталась убежать, он догнал ее, оттащил за волосы, стал избивать, а после задушил», — говорил он.

По данным СМИ, убитая девушка и задержанный мужчина являются слабослышащими. Они воспитывали двух дочерей — 6 и 3 лет. Turmush пишет, что детей передали в детский дом в селе Совет.